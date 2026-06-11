Techbit | 11-06-26 | 08:00 | Francisco Osorio | Actualizada | 11-06-26 | 08:00 |

Los grandes eventos deportivos como las Copas Mundiales han sido de los escenarios más fértiles para los y otros delitos como la suplantación de identidad.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, durante el Mundial de Qatar 2022, las estafas relacionadas con vuelos, regalos y mercancía aumentaron y debilitaron la economía de millones de aficionados.

Y en esta Copa Mundial 2026 no será la excepción, pues la misma compañía ha advertido que los ciberdelincuentes acechan sin descanso a los fanáticos del fútbol.

Para evitar que seas la próxima víctima, en te decimos cómo proteger tus cuentas bancarias y datos confidenciales durante este torneo.

Los fraudes digitales son cada vez más comunes en el mundo. Foto: Freepik
Los fraudes digitales son cada vez más comunes en el mundo. Foto: Freepik

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¿Cómo operan los fraudes digitales durante las copas mundiales?

Expertos de Kaspersky indican que, durante estos eventos deportivos masivos, los ciberdelincuentes aprovechan la inocencia y urgencia de los aficionados que desean ver los partidos en vivo desde plataformas de streaming para dirigirlos a páginas falsas y extraer sus datos personales y bancarios.

Este tipo de es conocido como phishing, con el que los cibercriminales producen páginas online falsas pero idénticas a portales legítimos, y que anuncian por medio de publicaciones en redes sociales, mensajes, llamadas, y hasta aplicaciones y enlaces infectados de malware.

Una vez que las víctimas acceden a dichas plataformas, se les solicita introducir sus datos confidenciales como nombre, dirección, contraseñas y cuentas bancarias, con la excusa de habilitar la transmisión gratuita de los partidos, así como a obtener vuelos de avión y regalos que supuestamente son entregados a cambio de una elevada cifra de dinero.

Cuando los aficionados pagan y conceden sus datos personales y bancarios, los cibercriminales consuman su robo, dejándolos en aprietos cuando ingresan a su cuenta financiera y la encuentran vacía.

“Durante este periodo (la Copa Mundial 2026), el rival más peligroso no estará en la cancha, sino en internet. Los ciberdelincuentes saben que millones de personas buscarán transmisiones y aprovecharán para posicionar páginas fraudulentas. Estos sitios están diseñados para recopilar credenciales, datos personales o información financiera, mientras que otros pueden distribuir software malicioso en los dispositivos”, así lo señala Leandro Cuzzo, analista de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

Aunado a esto, la compañía expone que México es una de las naciones americanas con mayor incidencia en este tipo de ataques digitales, pues revela que el 35 % de los mexicanos no sabe reconocer un sitio web falso y el 11 % desconoce cómo verificar si una página es legítima.

Por otra parte, en su artículo “Lenguaje Digital 2024 en Latinoamérica: ¿Qué tan seguros estamos en internet?”, publicado en 2025, mostró que el 67% no sabe distinguir fake news, lo que hace más vulnerable que caigan en estafas.

Instala en tu dispositivo un antivirus potente para proteger tu información confidencial durante esta Copa Mundial. Foto: Pexels
Instala en tu dispositivo un antivirus potente para proteger tu información confidencial durante esta Copa Mundial. Foto: Pexels

¿Cómo evitar fraudes digitales durante esta Copa Mundial 2026?

Si eres aficionado y no quieres ser blanco de estos , atiendan puntualmente estas medidas de prevención que la empresa rusa sugiere:

  • Conéctate solo a plataformas oficiales y autorizadas para sintonizar los partidos.
  • Al ingresar a una página web, revisa que la dirección de la página sea segura.
  • Antes de abrir un enlace, mira que el URL no tenga errores ortográficos o palabras extrañas para no caer en la trampa del typosquatting.
  • No ingreses datos personales y bancarios en sitios desconocidos.
  • Evita descargar aplicaciones, extensiones o reproductores desde enlaces desconocidos.
  • Ignora llamadas y mensajes de contactos extraños.
  • Procura equipar tu dispositivo con un antivirus.

Evita sumarte a la estadística de víctimas por fraudes digitales y sigue estas recomendaciones para que disfrutes sin preocupaciones y con tu cuenta bancaria intacta esta Copa Mundial 2026.

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