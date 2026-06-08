Hace unos momentos, Apple dio inicio a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026, (WWDC por sus siglas en inglés) en la cual estará presentando varias innovaciones de la marca, sobre todo relacionadas con su sistema operativo y nuevos avances en el sector de inteligencia artificial (IA) para sus productos.

Desde Apple Park en California, se transmite a través de YouTube y el sitio web de Apple. En Tech Bit estaremos actualizando en tiempo real los lanzamientos que realice la firma de Cupertino en esta conferencia.

Como ya era de esperarse, Tim Cook es el encargado de dar inicio a la Conferencia. Esta será la última conferencia que dirige Cook, ya que John Ternus ocupará el puesto de director ejecutivo a partir del 1 de septiembre.

Novedades en MacOs 27

La nueva versión de MacOs lleva el nombre de MacOs 27 Golden Gate. En esta ocasión, Apple busca que las novedades que lleguen a MacOs permita que el sistema sea más rápido y sencillo al utilizarlo. Las mejoras llegan a una mejor legibilidad de la interfaz del usuario sobre el contenido.

También los íconos tienen capas de Liquid Glass y mejora las inconsistencias que tenía en las versione anteriores para que el comportamiento y experiencia del usuario sea mejor.

Mejoras en las apps

Otra de las cualidades que llegan es la renderización de la pantalla. De acuerdo con la compañía, la app se abre un 30% más rápido. Las foto, aparecen hasta un 70% más rápido en la app. Y la navegación por los archivos es 5 veces más rápido que hasta el momento.

iOS 27 será compatible incluso con el iPhone 11.

Por otro lado, el iPhone será capaz de detectar cuándo es necesario desactivar el wifi para que el usuario no lo haga por su cuenta. También se han rediseñado los sistemas de búsqueda de las aplicaciones de todos los dispositivos para que sean más estables.

Los álbumes compartidos incluirán todas las fotos y videos, los cuales de igual forma serán compatibles con Android. Y la aplicación de Mapas también se lleva varias mejoras pues tendrá una mayor precisión y presentará las imágenes con mayor calidad.

Mayor cuidado con los dispositivos de niños

Los padres también tendrán la oportunidad de tener mayor control en los dispositivos de sus hijos. Una de las primeras novedades es que la cuenta para niños tendrá limitaciones en apps, webs y contenido.

También, los padres podrán configurar las cuentas de los niños para que solo puedan acceder a las app y contenido que ellos decidan. Además, los padres también podrán aprobar o no las descargas que se hacen desde la App Store.

De igual forma, los padre deberán decidir si le permiten a los niños hablar con alguien o no a través de sus dispositivos. Y se ha lanzado un filtro que detecta contenido desagradable.

De acuerdo con Apple, las actualizaciones que llegan para la experiencia de niños con los dispositivos de la compañía fueron trabajados con la Asociación Americana de Pediatras.

Apple Intelligence

Apple presenta una nueva generación de inteligencia artificial para sus productos que sea más inteligente y con un mejor uso para los usuarios. En esta ocasión, la compañía ha trabajado con Google para mejor la experiencia de Apple Intelligence.

Básicamente la nueva Siri está corriendo a través de Google Gemini. Esta nueva generación de IA es multimodal, es decir, entiende imagen, texto y video. Por otra parte, pone como prioridad el contexto personal para una mejor respuesta. De igual forma, detecta el contenido de pantalla y adapta las respuestas a dicho contexto.

Apple Intelligence pone como prioridad la seguridad de los usuarios.

WWDC 2026: los lanzamientos de Apple minuto a minuto. Imagen: Apple

Siri AI

¡Por fin llega Siri AI! Después de tantos atrasos, la firma de Cupertino presenta su asistente ahora potenciada con inteligencia artificial, la cual utiliza las nuevas capacidades de Apple Intelligence para interactuar con el dispositivo.

Las cualidades de este nuevo asistente son:

Un asistente más capaz.

Más conversacional.

App dedicada a Siri .

. Inteligencia visual.

Escribir con Siri.

Siri es capaz de leer el contexto de la pantalla y le puedes preguntar por él. También puedes pedirle que encuentre fotos en las que aparecen determinadas personas. La interfaz de Siri de adapta a Liquid Glass.

Puedes personalizar la voz de Siri, ya sea que le des mayor expresión, mayor velocidad o incluso cambiar el tipo de voz. Se integra en todos los sistemas, CarPlay y en los AirPods.

Siri también puede acceder a conversaciones previas que tuviste para obtener información más adecuada dependiendo de las instrucciones que le des, esto se debe a que Siri le importa mucho el contexto.

En MacOS también está disponible en Spotlight y le puedes dar autorización a Siri para que puedas seleccionar archivos y este la analice.

Siri se puede usar en iPhone, Mac, iPad e incluso en Apple Watch. También los Vision Pro cuentan con Siri AI para interactuar con ella. La experiencia se eleva para todas las plataformas de Apple.

También, Siri AI cuenta con Visua Intelligence, una función que le permite a la IA ver en tiempo real para realizar diferentes tipos de acciones.

Siri también es importante para ayudarte a tus tareas diarias. Por ejemplo, puede ayudarte a escribir tus mensajes o correos y se adapta al tipo de lenguaje que utilizas con la persona que estás conversando.

Por el momento, Siri solo estará disponible en la versión beta en inglés pero prometen que pronto se expandirá a más idiomas.

Nuevas actualizaciones en aplicaciones

Safari: Herramientas inteligentes que te permite organizar tus pestañas en temas y tener mayor control en todo lo que ves en internet. Para ello, utiliza Apple Intelligence. También llega la opción de "Notificarme", para que Safari te de la actualización sobre ciertos temas de tu interés.

Passwords: Ahora puedes pedirle a Apple Intelligence que cambie tu contraseña de forma automática cuando esta detecte alguna vulnerabilidad.

Mensajes: También "Mensajes" utiliza Apple Intelligence para que las conversaciones sean más fáciles de llevar a cabo. Por ejemplo, te ayuda a encontrar fotografías de forma más fácil dependiendo del contexto en el que estén hablando. Te ayuda a colocar en tu calendario las citas o salidas que tengas en próximos días. Y puede ayudarte a encontrar de forma automática cierto tipo de información que necesites de forma rápida.

Home: Apple Intelligence también te ayudará a saber qué pasa en tu casa, preguntándole sobre ciertas acciones que logren capturar las cámaras de tu hogar.

Shortcuts: Esta aplicación reune a todas las apps que necesitas para realizar una acción. Por ejemplo, si quieres programar una reunión para más tarde después de llegar a casa y que se le notifique a la persona, Shortcuts reúne a Maps, Calendario y Mensajes para realizar cada una de las acciones que le estás pidiendo.

Image Playground: ahora puede hacer imágenes con los prompts que le brindes. Puedes hacer los cambios que necesites hasta obtener la foto que necesitabas.

También llegan novedades a la aplicación de Fotos. Ahora puedes editar tus imágenes con tres herramientas potenciadas con IA: limpiar la imagen para eliminar objetos o personas, extender la imagen si quieres que tu objeto logre más espacio y redimensionar tus fotos o cambiar el objeto a diferentes perspectivas para cambiar la perspectiva de la foto.

Estas nuevas actualizaciones ya están disponibles en varios idiomas, entre ellos el español.

Información en desarrollo

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