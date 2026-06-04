Meta ha decidido implementar nuevas funciones de pago para suscriptores y ha lanzado de manera global Instagram Plus y esto incluye su llegada a México a partir de hoy.

La nueva suscripción está destinada para aquellos usuarios que quieren sacar mayor provecho a su experiencia en Instagram con funciones premium que les permitirá "personalizar y expresarse de nuevas formas".

Aunque vale la pena destacar que Instagram en su versión gratuita estará totalmente disponible para los usuarios tal cual como se le conoce hasta ahora, solamente que, con la nueva suscripción, los usuarios podrán obtener mayor control, información detallada y funciones premium.

Instagram Plus llega a México: cuánto costará la suscripción. Imagen: Unsplash

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En Tech Bit te contamos cuánto costará la suscripción en el país y qué beneficios obtienes al usar esta herramienta.

¿Qué incluye Instagram Plus y cuánto costará?

Los usuarios que deseen adquirir Instagram Plus podrán hacerlo con un pago mensual de 39 pesos.

Esta suscripción incluirá las siguientes funciones:

Previsualizar stories.

Enviar "súper corazones" a las stories de amigos para demostrar cariño extra.

Ver cuántas veces se volvieron a ver tus stories.

Contar con íconos personalizados de la app, fuentes personalizadas en la bio, fijar hasta 6 publicaciones en tu perfil y extender las stories a 48 horas.

Crear múltiples listas de audiencia para stories y publicar directamente en tu perfil sin que la publicación aparezca en el feed de tus amigos.

Además de estas funciones, Meta señaló que próximos meses se seguirán incorporando nuevas funciones a Instagram Plus.

De igual forma, se espera que Facebook Plus y WhatsApp Plus estén disponibles en el país próximamente.

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