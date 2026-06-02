El mercado de las pantallas led ofrece una variedad de opciones que permiten disfrutar distintos tipos de contenido, desde la televisión abierta en alta definición hasta plataformas de streaming.

Elegir una no es una tarea fácil, pero por suerte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, ha analizado 49 modelos de distintas marcas para ayudarte a comprar la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

En Techbit te damos los detalles.

Profeco analizó un total de 49 modelos de pantallas led en su reciente estudio. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son las mejores pantallas led del mercado?

La Profeco realizó diferentes pruebas para seleccionar las mejores pantallas led, evaluando aspectos como:

Información comercial: se verificó que presentaran la información requerida por la normatividad aplicable.

Calidad de imagen: se analizaron cuatro parámetros conforme a metodología interna como el color, contraste, nivel de negro y la uniformidad.

Calidad del audio: el rango de frecuencias audibles y la fidelidad del sonido a volumen alto.

Para el estudio se seleccionaron 13 pantallas de 40" y 43", 10 de 50", 15 de 55" y 58" y 11 de 65", las cuales se clasificaron en 3 categorías: Excelente “E”, Muy Bueno “MB” y Bueno “B”. Y estos fueron los resultados:

De 40" y 43"

AIWA AW40B4SMRK 40": $4,042.11. MB

AIWA AW43RKQ 43": $4,894.50. MB

ATVIO ATV4022FR 40": $3,732.86. B

HAIER3 H43S80FUX 43": $5,699.00. MB

HISENSE 43A65NV 43": $5,970.32. MB

HISENSE 43A4NV 43": $5,320.00. MB

JVC SI43FRF 43": $4,441.38. B

LG 43UA7500PSA 43": $6,587.89. MB

ONN 40CF2000R 40": $2,790.00. MB

PHILIPS 40PFL6654/F8 40": $4,490.00. B

TCL 40Q3K 40": $4,378.92. B

TCL 43Q6K 43": $6,143.30. MB

VIOS VI-43T232 43": $3,490.00. MB

De 50"

AIWA AW50RKQ: $5,870.67. MB

ATVIO ARK5017ILED: $6,658.17. B

HAIER H50S80FUX: $7,634.00. B

HISENSE 50U6QV: $8,228.42. MB

HKPRO HKP50RUHD3: $4,999.00. MB

JVC SI50URF: $5,779.97. B

ONN 50CU5000R: $4,856.67. MB

PHILIPS 50PUL6653/F8: $6,158.00. MB

TCL 50Q6K: $7,164.63. B

VIOS VI-50T232: $6,263.91. MB

De 55" y 58"

AIWA AW55RKQ 55": $7,412.33. MB

ATVIO ATV5523KR 55": $6,990.00. MB

HAIER H55S80FUX 55": $8,399.00. B

HISENSE 55A65NV 55": $6,877.36. B

HKPRO HKP55RUHD3 55": $5,999.00. B

JVC SI55URF 55": $6,563.97. MB

LG OLED55C55C5PSA 55": $18,124.15. E

ONN 55CU5000R 55": $5,289.99. MB

PHILIPS 55PUL6653/F8 55": $8,490.00. B

SAMSUNG QN55S85HAEXZX 55": $20,999.00. E

SAMSUNG UN58U8000HFXZX 58": $9,999.00. MB

SONY K-55S20CM2 55": $9,874.11. MB

TCL 55Q6K 55": $7,428.70. MB

TCL 55QM7K 55": $12,690.63. MB

VIOS VI-55QUCL1F5MX 55": $7,990.00. B

De 65"

ATVIO ATV6525KR: $9,490.00. MB

HAIER H65S80FUX: $10,989.61. B

HISENSE 65U6QV: $12,627.00. MB

HKPRO HKP65RUHD2: $8,299.00. MB

JVC SI65URF: $9,385.15. B

LG 65QNED85ASG: $20,042.46. B

PHILIPS 65PUL6653/F8: $10,988.48. MB

PHILIPS 65PUL7985/F8: $11,490.00. B

SAMSUNG QN65LS03FAFXZX: $23,898.00. MB

SAMSUNG QN65Q7FAAFXZX: $13,247.00. MB

SAMSUNG QN65S90HAEXZX: $24,999.00. E

Utiliza un regulador con supresor de picos para proteger tu pantalla del ruido eléctrico y las variaciones en el suministro de energía. Foto: Unsplash

¿Qué tomar en cuenta antes de comprar una pantalla led?

Al tratarse de un mercado amplio, comprar una pantalla led puede parecer abrumador. Por ello, Profeco ha lanzado una serie de recomendaciones que debes considerar antes de llevarte una pantalla led a casa:

Cómprala en lugares establecidos: ya sea en tiendas departamentales o en el sitio oficial de la marca de tu preferencia.

Solicita que te sellen la garantía: es indispensable para cualquier reclamaciones futuras. No olvides también revisar sus condiciones.

Fotocopia el recibo de compra: el papel térmico se degrada, por lo que aconseja contar con una fotocopia o respaldo digital.

Analiza si te conviene la garantía extendida: algunas tiendas ofrecen ampliar la garantía del fabricante o importador. Evalúa esta opción como un gasto adicional que, ante una falla, puede incluir la reparación o la sustitución del equipo por uno de características similares.

Verifica la inclusión de accesorios: asegúrate de que contenga todos los elementos necesarios para su funcionamiento como el cable de alimentación y el control remoto. Revisa que cuente con su instructivo y póliza de garantía.

Evalúa si realmente necesitas cada atributo: cada característica adicional incrementa el precio del equipo. Por eso, analiza detenidamente si lo que te ofrece vale la pena.

Verifica las apps y streaming integrados: aunque las pantallas suelen incluir servicios como Netflix, YouTube o HBO Max, algunas requieren registro y hasta el pago de suscripciones para su uso.

Recuerda que cuando tu pantalla led cumpla su vida útil y ya no sea posible repararla, puedes llevarla a un centro de reciclaje de electrónicos o bien, algunas tiendas cuentan con programas de intercambio, donde reciben equipos usados por uno nuevo.

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