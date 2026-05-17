Actualmente, las apps de localización son una de las herramientas más importantes de los celulares. Gracias a ellas podemos compartir nuestra ubicación y conocer los trayectos de nuestros seres queridos en todo momento.

Ante cualquier emergencia, estas aplicaciones son nuestros mejores aliados. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recomendado, a través de la Revista del Consumidor de mayo 2026, una serie de apps de localización confiables.

¿Quieres conocerlas? En Techbit te las presentamos.

Antes de instalar una app de localización, verifica sus condiciones y determina si te ofrece lo que buscas. Foto: Unsplash

Leer también Deepfakes y control digital: cuando tu imagen ya no te pertenece

¿Qué aplicaciones de localización recomienda Profeco?

Profeco explica que las apps de localización operan mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual permite conocer la ubicación de un dispositivo, lo que resulta oportuno para crear un hábito de prevención y gestión de accidentes entre los usuarios.

Entre las aplicaciones de localización que este organismo recomienda tener en el celular son:

Life360

Esta app, disponible para cualquier sistema operativo, permite conocer tu historial de ubicación y el de tus familiares, cuenta con alerta de lugares, alerta SOS, sistema de seguimiento y seguridad avanzada.

Permite ver informes de conducción y guardar tus ubicaciones y lugares recurrentes como tu escuela o trabajo.

Life360 es gratis, sin embargo, contiene funciones especiales que puedes adquirir al pagar una suscripción mensual que va desde los $86.05.

Find my

Es gratuita y solo se encuentra disponible para dispositivos iOS, ya que es una app y función exclusiva de iPhone.

Aunque cuenta con alerta de lugares e historial de ubicación limitados, posee alertas SOS ante accidentes y seguimiento y búsqueda de dispositivos. También, mantiene la privacidad de tu ubicación y la de tus familiares y amigos para evitar riesgos.

Además, permite encontrar pertenencias extraviadas con su “Modo Perdido”.

Geozilla

Esta aplicación de localización cuenta con alerta SOS y de lugares, historial de ubicación y seguimiento y seguridad avanzada.

Con ella puedes compartir con tus seres queridos fotos sobre tu día. También, permite conocer si alguien usa el celular mientras conduce y cuando alguien llega o sale de un lugar.

Funciona en dispositivos iOS y Android, con una suscripción que va a partir de los $258.97 mensuales.

Geo Tracker

Si bien, no posee alerta SOS y su alerta de lugares es limitada, sí cuenta con historial de ubicación con un localizador GPS simple pero preciso que se mantiene activo durante horas.

Esta app funciona aun sin internet y puede cargar imágenes satelitales cuando lo requieras.

Glympse

Disponible para cualquier sistema operativo, permite compartir ubicación temporal y crear grupos privados para mejorar la comunicación en caso de emergencias.

Además, permite compartir tu ubicación durante el tiempo que decidas, e incluso, cuenta con funciones únicas que te ayudarán a posicionar tu negocio.

FamiSafe

Funciona para iOS y Android. Cuenta con bloqueador de aplicaciones, alerta de lugares, historial de ubicación, alerta SOS, control parental con seguimiento y seguridad avanzada, detección de fotos sospechosas y de contenido explícito en mensajes SMS.

Su plan mensual para 5 dispositivos cuesta alrededor de $173.64 y para 30 equipos tiene un valor de $623.59; mientras que el paquete trimestral para 10 dispositivos tiene un costo de $346.96.

Rastreadores

Además de las aplicaciones, existen estos dispositivos físicos de rastreo como AirTag de Apple o Galaxy SmartTag de Samsung, que se vinculan a los celulares mediante Bluetooth.

Las apps de localización funcionan de acuerdo a ciertas condiciones del celular como la señal. Foto: Unsplash

¿Qué ventajas tienen las aplicaciones de localización?

Profeco menciona que, aunque estas apps no sustituyen a las autoridades, tienen la capacidad de facilitar la comunicación ante accidentes, construir redes de apoyo entre familiares y amigos.

Además, pueden apoyarte a organizar tus actividades personales y familiares diarias, como reuniones, paseos y más.

Recuerda que la tecnología puede ayudarnos hasta en los momentos más delicados, y estas apps de localización lo comprueban.

Leer también Samsung Galaxy S26 y S26+: ¿cuál te conviene comprar?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters