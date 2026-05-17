Registro obligatorio de celulares 2026: ¿Cómo saber si tu número ya está vinculado a tu CURP?; guía paso a paso

En el marco de las recientes actualizaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las autoridades mexicanas establecen la obligatoriedad de asociar cada línea telefónica activa con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular.

Esta medida, que entra en vigor plenamente durante el 2026, tiene como objetivo principal inhibir delitos de extorsión y fraude vinculados al anonimato de las tarjetas SIM. De acuerdo con el portal jurídico Justia México, la falta de cumplimiento en este registro faculta a los proveedores de servicios para suspender de manera definitiva el servicio de voz y datos de los usuarios omisos.

Foto: EL UNIVERSAL

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Proceso de verificación y consulta de estatus legal

Para determinar si una línea telefónica ya se encuentra correctamente vinculada a la identidad del usuario, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y los operadores móviles habilitaron plataformas de consulta masiva. Los pasos para asegurar que el dispositivo cumple con la normativa vigente se detallan a continuación:

Obtención de la CURP: El usuario debe contar con su documento oficial actualizado, el cual se descarga directamente del portal de la Secretaría de Gobernación.

El usuario debe contar con su documento oficial actualizado, el cual se descarga directamente del portal de la Consulta vía SMS: La mayoría de los concesionarios permiten enviar la palabra " CONSULTA " seguida de los 18 dígitos de la CURP al número de marcación rápida asignado por la compañía.

La mayoría de los permiten enviar la palabra " " seguida de los 18 dígitos de la CURP al número de marcación rápida asignado por la compañía. Uso de plataformas digitales: El titular ingresa al portal oficial de su operador (Telcel, AT&T o Movistar) en la sección "Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones".

El titular ingresa al portal oficial de su operador (Telcel, AT&T o Movistar) en la sección "Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones". Confirmación de datos: El sistema arroja un mensaje de confirmación donde se indica si el Código de Identidad de Fabricación del Equipo (IMEI) y el número telefónico coinciden con la CURP proporcionada.

En caso de detectar números no reconocidos asociados a su CURP, el usuario tiene el derecho de solicitar la baja inmediata ante la autoridad correspondiente.

Comunicado oficial de Telcel en redes sociales respecto a la polémica de fuga de datos en el registro obligatorio de líneas móviles. Foto: Telcel

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Consecuencias del incumplimiento y fuentes de información técnica

El despliegue de esta base de datos centralizada responde a una necesidad de trazabilidad en el sector. No obstante, el proceso genera dudas sobre la protección de datos personales. Según la International Telecommunication Union (ITU), organismo especializado de las Naciones Unidas, la implementación de registros de tarjetas SIM es una tendencia global que requiere de protocolos estrictos de ciberseguridad para resguardar la privacidad de los suscriptores.

Las etapas finales para la regularización incluyen:

Acudir a centros de atención: Si la plataforma digital marca un error, el titular debe presentarse con una identificación oficial (INE) en los centros físicos de su proveedor.

Si la plataforma digital marca un error, el titular debe presentarse con una identificación oficial (INE) en los centros físicos de su proveedor. Actualización de contratos: Los usuarios bajo la modalidad de prepago son quienes enfrentan el mayor riesgo de bloqueo (si no realizan el trámite antes de la fecha límite establecida en el calendario oficial).

Los usuarios bajo la modalidad de prepago son quienes enfrentan el mayor riesgo de bloqueo (si no realizan el trámite antes de la fecha límite establecida en el calendario oficial). Validación de seguridad: Una vez realizado el registro, el usuario recibe un código de validación único que garantiza que su línea está "limpia" y operativa ante cualquier auditoría del regulador.

La implementación de este sistema representa un cambio estructural en la forma en que se consumen servicios móviles en México, priorizando la certeza jurídica sobre la agilidad de adquisición de líneas.

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