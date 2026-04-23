Registro obligatorio de celulares 2026: ¿Usaron tu CURP para registrar un número?; así puedes consultarlo y corregirlo

El proceso de regularización de líneas telefónicas en México entra en su fase crítica ante la proximidad de la fecha límite establecida por las autoridades regulatorias.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), este registro es un requisito indispensable tanto para usuarios de prepago como de pospago, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el uso de servicios móviles.

La medida exige que cada tarjeta SIM esté plenamente identificada mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP), lo que ha generado una alerta entre la ciudadanía debido a posibles casos de usurpación de identidad para el registro ilícito de líneas.

Comunicado oficial de Telcel en redes sociales respecto a la polémica de fuga de datos en el registro obligatorio de líneas móviles. Foto: Telcel

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Procedimiento para la verificación de identidad en el registro

Para garantizar que su información personal no sea mal utilizada por terceros, los usuarios cuentan con mecanismos de consulta directa. De acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las operadoras deben proporcionar transparencia sobre los datos vinculados a cada cuenta.

El procedimiento para validar la seguridad de su CURP se sintetiza en los siguientes pasos:

Ingreso al portal oficial: Debe acceder al sitio web de su proveedor de servicios (Telcel, AT&T o Movistar) o al portal de consulta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Validación de CURP: Ingrese su identificador en el apartado de "Consultar registro " para que el sistema realice la búsqueda en la base de datos nacional.

" para que el sistema realice la en la base de datos nacional. Análisis de resultados: El sistema despliega las líneas vinculadas a su identidad; cualquier número que no reconozca representa una señal inmediata de robo de identidad.

a su identidad; cualquier número que no reconozca representa una señal inmediata de robo de identidad. Acción ante anomalías: Si detecta irregularidades, la normativa del IFT indica que debe contactar de inmediato a su operadora para reportar el número desconocido.

Cómo hacer el Registro de Telefonía Móvil si eres usuario Telcel. Imagen: Unsplash

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Consecuencias de la omisión y medidas de corrección

La falta de cumplimiento de este requisito conlleva sanciones directas sobre la conectividad del usuario. De acuerdo con el marco regulatorio vigente, el 1 de julio de 2026 el servicio de las líneas no registradas será suspendido, permitiendo exclusivamente el acceso a llamadas de emergencia.

Según especialistas en ciberseguridad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la protección de los datos biométricos y la CURP es fundamental para evitar que el usuario sea vinculado a actividades delictivas realizadas desde números registrados a su nombre.

En caso de que el registro haya sido realizado de forma fraudulenta, es obligatorio acudir presencialmente a un Centro de Atención a Clientes con una identificación oficial (INE) para solicitar la baja definitiva de los números falsos y realizar el registro correcto de sus propias líneas. La autoridad subraya que este trámite es gratuito y personal.

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