Toluca, Estado de México.- Habitantes de 13 municipios mexiquenses entregaron de manera voluntaria 218 armas de fuego, 353 granadas y seis mil cartuchos útiles.

Esta entrega se hicieron por el “Canje de Armas 2026. Si al Desarme, Si a La Paz”, además de intercambiar juguetes bélicos, por juegos didácticos, durante el periodo comprendido del 4 al 30 de mayo.

Canje de armas suma 218 armas y 353 granadas entregadas en Edomex; incluyen intercambio de juguetes bélicos. Foto: Especial.

Asimismo esta estrategia preventiva impulsa la participación de los tres órdenes de gobierno -federal, estatal y municipal-. Se emplearon módulos instalados en distintos municipios, se consigna en un comunicado.

Se explica que personal especializado recibe y valora de forma voluntaria, anónima y sin consecuencias legales armas de fuego, municiones y explosivos, con este mecanismo contribuye a fortalecer la cultura de la legalidad y a reducir riesgos para las familias mexiquenses.

Canje de armas suma 218 armas y 353 granadas entregadas en Edomex; incluyen intercambio de juguetes bélicos. Foto: Especial.

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“Este procedimiento sencillo, libre y anónimo promueve la cultura de la legalidad, previene hechos ilícitos y accidentes, además de contribuir al combate del tráfico clandestino de armas”, expresó la gobernadora Delfina Gómez (Morena).

Asimismo se destaca que el programa forma parte de la estrategia integral de construcción de paz que impulsan los gobiernos federal, estatal y municipal, con el objetivo de disminuir la violencia en hogares y comunidades, prevenir accidentes derivados del uso indebido de armas y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

Canje de armas suma 218 armas y 353 granadas entregadas en Edomex; incluyen intercambio de juguetes bélicos. Foto: Especial.

La campaña permanecerá vigente hasta el próximo 26 de septiembre. Durante esta semana, los módulos de canje operarán en los municipios de Chicoloapan, Ecatepec, Tenancingo y Tlalnepantla.

Las sedes, horarios y fechas de atención pueden consultarse a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México: Facebook @SS.Edomex y X @SS_Edomex.

dmrr