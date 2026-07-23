[Publicidad]
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados exigió a las autoridades responsables que investiguen y castiguen a quienes asesinaron, ayer, al periodista Francisco Alejandro Leyva, en Oaxaca.
“Exigimos a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y castigar con todo el peso de la ley a los responsables materiales e intelectuales de este crimen”, señalaron en redes sociales.
Refirieron que el periodista también se desempeñó como exsecretario de Comunicación del PRI en Oaxaca, y en su profesión fue crítico del gobernador morenista Salomón Jara Cruz.
Lee también FGR atrae investigación por homicidio del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca; busca dar con los responsables
“Francisco Alejandro fue una voz crítica del gobierno actual y ejerció el periodismo con firmeza. Su asesinato confirma que, en México, informar, denunciar y cuestionar al poder se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con su familia, amistades y compañeros. No puede haber impunidad. Exigimos justicia”, expresaron los legisladores priistas.
Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue director de Cortv y actualmente mantenía su actividad periodística a través de su columna "El Zumbido del Moscardón".
[Publicidad]
Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo; jueza ratifica prisión preventiva al exgobernador de Baja California
nro/apr
[Publicidad]
Más información
Nación
EU da a conocer nueva estructura del CJNG; Juan Carlos Valencia, hijastro de "El Mencho", el nuevo líder
Estados
Fiscalía de Tamaulipas detiene a Danna Yanina tras asistir a declarar por la muerte de Dafne Zapata; continúa investigación
Tendencias
Influencer Alexandra Muriel denuncia violencia doméstica por parte de su expareja; "ninguna persona merece vivir con miedo", dice
Universal Deportes
FMF reconoce el legado de Yon de Luisa con homenaje oficial; ingresa al Salón de Presidentes