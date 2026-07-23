La bancada del PRI en la Cámara de Diputados exigió a las autoridades responsables que investiguen y castiguen a quienes asesinaron, ayer, al periodista Francisco Alejandro Leyva, en Oaxaca.

“Exigimos a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y castigar con todo el peso de la ley a los responsables materiales e intelectuales de este crimen”, señalaron en redes sociales.

Refirieron que el periodista también se desempeñó como exsecretario de Comunicación del PRI en Oaxaca, y en su profesión fue crítico del gobernador morenista Salomón Jara Cruz.

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“Francisco Alejandro fue una voz crítica del gobierno actual y ejerció el periodismo con firmeza. Su asesinato confirma que, en México, informar, denunciar y cuestionar al poder se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con su familia, amistades y compañeros. No puede haber impunidad. Exigimos justicia”, expresaron los legisladores priistas.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue director de Cortv y actualmente mantenía su actividad periodística a través de su columna "El Zumbido del Moscardón".

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