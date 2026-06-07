La mañana de este domingo 7 de junio la jefa de gobierno Clara Brugada inauguró el Jardín Flotante sobre Calzada de Tlalpan en las instalaciones del Metro San Antonio Abad.

Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, inaugurado esta mañana del domingo 07 de junio. Foto: Hugo Salvador / El Universal

Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, inaugurado esta mañana del domingo 07 de junio. Foto: Hugo Salvador / El Universal

Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, inaugurado esta mañana del domingo 07 de junio. Foto: Hugo Salvador / El Universal

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Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, inaugurado esta mañana del domingo 07 de junio. Foto: Hugo Salvador / El Universal

Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, inaugurado esta mañana del domingo 07 de junio. Foto: Hugo Salvador / El Universal

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Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, inaugurado esta mañana del domingo 07 de junio. Foto: Hugo Salvador / El Universal

Con una extensión de 1.8 kilómetros entre las estaciones Pino Suárez y Chabacano, este corredor elevado fue concebido como un nuevo espacio para las y los peatones, combinando áreas verdes, zonas de descanso, arte urbano y espacios de convivencia sobre una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México.

Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, inaugurado esta mañana del domingo 07 de junio. Foto: Hugo Salvador / El Universal

Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, inaugurado esta mañana del domingo 07 de junio. Foto: Hugo Salvador / El Universal

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Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, inaugurado esta mañana del domingo 07 de junio. Foto: Hugo Salvador / El Universal

El proyecto cuenta con siete tramos dinámicos, 18 esculturas y 64 módulos de descanso, además de jardines diseñados para atraer polinizadores como abejas, mariposas y colibríes.

Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, inaugurado esta mañana del domingo 07 de junio. Foto: Hugo Salvador / El Universal

Desde distintos puntos del recorrido, los visitantes también pueden disfrutar vistas urbanas y panorámicas hacia los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en una propuesta que busca integrar naturaleza, cultura y espacio público.

Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, inaugurado esta mañana del domingo 07 de junio. Foto: Hugo Salvador / El Universal

Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, inaugurado esta mañana del domingo 07 de junio. Foto: Hugo Salvador / El Universal

Pese a que el Jardín Flotante ya abrió al público, alrededor de la Calzada de Tlalpan aún se observan obras sin concluir, como la conexión con el Metro Chabacano, así como trabajos en puentes, bajo puentes y algunos tramos de banquetas.

Jardín Flotante “Tlallipan”, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, inaugurado esta mañana del domingo 07 de junio. Foto: Hugo Salvador / El Universal

Obras sin concluir alrededor de la calzada flotante de Tlalpan. Foto: Hugo Salvador / El Universal

Obras sin concluir alrededor de la calzada flotante de Tlalpan. Foto: Hugo Salvador / El Universal

Obras sin concluir alrededor de la calzada flotante de Tlalpan. Foto: Hugo Salvador / El Universal

Obras sin concluir alrededor de la calzada flotante de Tlalpan. Foto: Hugo Salvador / El Universal

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