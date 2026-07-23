El actor John Malkovich presentará en México “Report on the Blind”, un espectáculo inspirado en el “Informe sobre ciegos”, obra de Ernesto Sábato extraída de su célebre novela “Sobre héroes y tumbas”.

La presentación será dentro del Festival CulturaUNAM y tendrá música en vivo de Alfred Schnittke, que interpretará la pianista rusa Anastasia Terenkova en una coproducción de la Dirección General de Música y la Orquesta Filarmónica de la UNAM.

En la publicación de X de Cultura UNAM que anunció la presentación se señala que “Report on the Blind” es uno de los eventos imperdibles y memorables del festival.

La venta de boletos empezará en agosto. Los detalles se irán anunciando en las redes sociales de Cultura UNAM.