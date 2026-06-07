Ecatepec, Méx.- En la “Faena Ecatepec”, considerada por las autoridades locales como la más grande de México, participaron más de 50 mil servidores públicos, pobladores, estudiantes, empresarios y comerciantes, entre otros, quienes limpiaron 989 espacios, como plazas, avenidas, calles, camellones y parques.

“Estamos limpiando años de abandono y corrupción”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al arrancar en la explanada municipal la mega faena ante más de 2 mil servidores públicos municipales, quienes con implementos de limpieza como escobas, recogedores, guantes, cubrebocas y bolsas se desplegaron por todo el territorio municipal, en jornada de las 8:00 a las 16:00 horas.

La edil dijo que con esta iniciativa buscan “recuperar nuestros parques, nuestras calles, para seguir recuperando nuestra casa. Y somos capaces y estamos siendo capaces de recuperar el orgullo de ser, de vivir en Ecatepec”.

“Quiero pedirles algo, que esta faena no termine cuando nos vayamos a casa, que esta faena se convierta en un movimiento. Que cada vecina y cada vecino se convierta en defensor de su calle, de su colonia, de su parque, en defensor del agua. En defensor de Ecatepec”, conminó a los residentes.

Más de 50 mil personas participan en la Faena Ecatepec; limpian 989 espacios públicos en una jornada masiva. Foto: Especial

La munícipe aseguró que Ecatepec se transforma y junto con la población recuperan calles, barrancas y espacios públicos, además de que se llena de luz por las noches y poco a poco aumenta la seguridad y el agua por la red llega a más familias.

Dijo que con acciones de este tipo los habitantes del municipio demuestran de qué están hechos, porque “a Ecatepec se le respeta y no somos monos”, pues es pueblo “trabajador, honesto, solidario, que nunca se rinde. Pueblo que todos los días sale a luchar por su familia, pueblo que siempre encuentra la forma de salir adelante”.

Participan más de 50 mil personas en jornada de limpieza

“Faena Ecatepec” inició temprano y estimaciones del gobierno municipal indican que participaron más de 50 mil personas, jornada en la que poco a poco se sumó más gente a los trabajos y en la que utilizaron maquinaria pesada para recoger la basura y desechos.

Cisneros Coss, junto con cientos de personas, recogió basura a la altura de la Plaza de los 9 Pueblos, en Los Héroes Cuarta Sección, en la lateral de la carretera libre México-Pachuca, vialidad que recorrió hasta el Puente de Fierro.

La jornada contó con el apoyo de policías municipales y elementos de Marina y Guardia Nacional, así como de integrantes de iglesias, empresas, Consejos de Participación Ciudadana (Copacis), delegaciones municipales y ciudadanía en general.

Más de 50 mil personas participan en la Faena Ecatepec; limpian 989 espacios públicos en una jornada masiva. Foto: Especial

Alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (Cetis) 65 y del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 29 participaron en la faena, al igual que estudiantes de diversas escuelas de Ecatepec.

Gabriela Aldana, vecina de la colonia Ejidal Emiliano Zapata y profesora investigadora de la UNAM, celebró la “Faena Ecatepec” porque al recuperar el espacio público la gente se va a sentir más segura.

“Ecatepec fue abandonado muchos años y ahora ver que se suman los policías es bueno, esto también es prevención del delito porque están cercanos y porque ayudan a que los espacios públicos estén llenos de la comunidad”, dijo.

Cerca de 200 elementos de los tres niveles de gobierno: Marina, Guardia Nacional y policías estatal y municipal se sumaron a la “Faena Ecatepec”.

De la Policía Municipal intervinieron los 27 sectores, Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana y Prevención del Delito quienes se dividieron en 28 grupos para cubrir 3.6 kilómetros de avenida Revolución.

LL