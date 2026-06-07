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Diputados locales de Morena reiteraron que la Ciudad de México está lista para el Mundial y que quienes critican las obras se beneficiarán con estos trabajos toda la vida.
Durante La Chilanguera de este domingo, el diputado Ángel Tamariz indicó que la inversión que realiza la administración local para esta Copa del Mundo no está pensada para el Estadio, sino para la gente.
Señaló que con más de 16 mil millones de pesos en obras, la Ciudad de México no se preparó para el Mundial, sino para sus habitantes, “y el Mundial llegó a una ciudad que ya estaba en movimiento”.
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Recordó que una encuesta de Enkoll, de marzo de 2026, mostró que el 65% de las y los capitalinos consideró que el torneo traerá más beneficios que problemas, y que el 62% confió mucho en que la ciudad estará preparada para recibir a visitantes nacionales e internacionales.
El diputado comentó que la diferencia con otros estados anfitriones es visible, pues mientras en Nuevo León se levantaron vallas para esconder las zonas populares de los turistas, en la Ciudad de México se pintaron murales, se invirtió en los barrios y se recibió esta fiesta desde “la dignidad. La intención clasista de quien prefiere ocultar a su gente antes que servirle quedará registrada para la historia. Acá, basta salir a la calle para ver a la gente tomándose fotos con las obras”.
A través de una grabación, la diputada de Morena en Nuevo León, Greta Barra, declaró que es muy triste lo que estamos viviendo antes del Mundial. “Ya estamos hartos, y ante ese hartazgo, MC busca imponerse, pintando todo de naranja. Lo peor que han hecho es la invisibilización de la pobreza”.
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Ángel Tamariz expuso que lo que la oposición llama “obras polémicas” o “gasto excesivo” es en realidad el inventario más completo de transformación urbana que ha tenido la ciudad en décadas. Por ejemplo, en transporte y movilidad, se dio la modernización integral del Tren Ligero, con nuevos trenes y rediseño operativo de la terminal Taxqueña.
Además, dijo, hoy se inauguró el Jardín Flotante "Tlallipan" sobre Calzada de Tlalpan, con inversión de dos mil millones de pesos.
El Grupo Parlamentario de Morena de la Ciudad de México es claro: cada obra de esta lista quedará en pie cuando el último partido del Mundial ya sea historia. Y la gente que las usa todos los días sabe muy bien quién las hizo y para quién.
dmrr
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