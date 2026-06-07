Metrópoli | 07-06-26 | 16:39 | Actualizada | 07-06-26 | 16:39 |

El Metro informó que la tarde de este domingo la estación San Antonio Abad, de la Línea 2, reabrió sus puertas para brindar servicio a las y los usuarios, tras concluir trabajos de remodelación integral y de conexión con el Jardín Flotante ‘Tlallipan’, inaugurado hoy por la jefa de Gobierno, .

La estación San Antonio Abad fue rehabilitada con la instalación de más de 500 nuevas luminarias tipo led, revestimiento de superficies con casi mil metros cuadrados de porcelanato y aplicación de 750 metros cuadrados de impermeabilizante; además se colocaron casi 200 metros cuadrados de mármol nuevo en pisos.

Reabre estación San Antonio Abad tras remodelación; renuevan iluminación y accesos. Foto: Especial.
Reabre estación San Antonio Abad tras remodelación; renuevan iluminación y accesos. Foto: Especial.

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También se instalaron , en sustitución de torniquetes tradicionales. Resalta la rehabilitación de los accesos, con mayor iluminación y amplitud con el retiro de locales comerciales.

De norte a sur, la estación San Antonio Abad es la primera del tramo elevado de la Línea 2, y desde la inauguración, en 1970, no había sido intervenida de forma integral.

Reabre estación San Antonio Abad tras remodelación; renuevan iluminación y accesos. Foto: Especial.
Reabre estación San Antonio Abad tras remodelación; renuevan iluminación y accesos. Foto: Especial.

El director del Metro, , precisó que las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlán, Nativitas y Portales permanecen sin servicio para ascenso y descenso de personas usuarias.

dmrr

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