El Metro informó que la tarde de este domingo la estación San Antonio Abad, de la Línea 2, reabrió sus puertas para brindar servicio a las y los usuarios, tras concluir trabajos de remodelación integral y de conexión con el Jardín Flotante ‘Tlallipan’, inaugurado hoy por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La estación San Antonio Abad fue rehabilitada con la instalación de más de 500 nuevas luminarias tipo led, revestimiento de superficies con casi mil metros cuadrados de porcelanato y aplicación de 750 metros cuadrados de impermeabilizante; además se colocaron casi 200 metros cuadrados de mármol nuevo en pisos.

Reabre estación San Antonio Abad tras remodelación; renuevan iluminación y accesos. Foto: Especial.

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También se instalaron puertas de acceso continuo, en sustitución de torniquetes tradicionales. Resalta la rehabilitación de los accesos, con mayor iluminación y amplitud con el retiro de locales comerciales.

De norte a sur, la estación San Antonio Abad es la primera del tramo elevado de la Línea 2, y desde la inauguración, en 1970, no había sido intervenida de forma integral.

Reabre estación San Antonio Abad tras remodelación; renuevan iluminación y accesos. Foto: Especial.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, precisó que las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlán, Nativitas y Portales permanecen sin servicio para ascenso y descenso de personas usuarias.

dmrr