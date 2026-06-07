Una larga fila de personas se mantiene sobre la calle Francisco I. Madero, esquina con Simón Bolívar, para cruzar las vallas metálicas y caminar rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

Desde el miércoles pasado se instaló este acceso controlado, donde pasan persona por persona, debido al plantón en el Centro Histórico que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Entre los transeúntes confundidos estaban dos turistas estadounidenses, quienes con maletas en mano no sabían cómo llegar a su hotel, el cual estaba dentro del perímetro: sobre Isabel la Católica y Francisco I. Madero. “Quiero llegar aquí, ¿cómo puedo?”, preguntó el hombre mientras batallaba con entender las indicaciones en otro idioma.

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A pesar de ello, sobre las calles de Tacuba y República de Brasil hay otra entrada hacia una parte del circuito del Zócalo, donde personal del gobierno local con chalecos guinda indica que la entrada es solo peatonal, por lo que no se permiten motocicletas ni otro medio de transporte.

En esa misma intersección, hay otro filtro que resguarda los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), donde seleccionan qué personas son las que pueden entrar al otro cerco donde está la Plaza de la Constitución. Ante ello, solo se permite la entrada a las personas que desean visitar la Catedral Metropolitana, ya que los pocos negocios que están en ese cuadro tienen las cortinas abajo.

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El circuito peatonal del Zócalo, donde hay varios comercios joyeros y que empieza en la calle Tacuba, se extiende hasta la calle Cinco de Febrero, donde personal gubernamental le explica a los transeúntes con altavoces que ese pasillo solo es salida, por lo que para entrar a esa zona deberán caminar hasta Francisco I. Madero y Simón Bolívar.

mahc