[Publicidad]
Sobre Calzada de Tlalpan, frente al Estadio Ciudad de México, personal comenzó a plantar flores de cempasúchil como parte de la decoración que estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya inauguración se realizará el próximo 11 de junio.
A lo largo de la vialidad, se observó que el color naranja de las flores ya forma parte del paisaje urbano mientras trabajadores acomodan macetas sobre la tierra y jardineras enfrente del recinto.
Las flores de cempasúchil suelen aparecer en el mes de noviembre como parte de la celebración del Día de Muertos, en avenidas emblemáticas de la Ciudad de México, como Paseo de la Reforma; en esta ocasión las flores están cinco meses antes de lo habitual.
Lee también Blindan 14 destinos turísticos del Edomex por el Mundial; despliegan más de mil elementos de la policía estatal y Guardia Nacional
De acuerdo con los trabajadores, los trabajos comenzaron la mañana de este jueves y prevén concluir este viernes con la colocación de flores en el tramo correspondiente a Calzada de Tlalpan.
"Yo creo que se va a ver bonito, no sé si van a poner en otros lugares de aquí del estadio", comentó una trabajadora que participaba en la colocación de las plantas.
En el bajo puente de Circuito Estadio Azteca se observó camiones cargados con flores de cempasúchil y personal descargaba las macetas para trasladar en carretillas las plantas a las áreas donde serán colocadas como parte de la ornamentación rumbo al Mundial 2026.
Lee también Metro reanuda servicio en Línea 2; operara en dos tramos a partir de las 10 de la noche
Algunos turistas y vecinos se acercaron a las flores para tomar selfies o videos.
Segob propone a la CNTE fortalecer pensión del ISSSTE para terminar paro; suman cuatro días de protestas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
jecg
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Activan alerta amarilla por lluvias fuertes en 11 alcaldías de CDMX; hay probabilidad de caída de granizo
Estados
“Cuento con mi visa”, afirma Américo Villarreal; rechaza que ingresa a EU mediante un permiso especial
Nación
Morenistas descartan riesgo de ruptura con EU tras dichos de AMLO; consideran que hay "temor" en la oposición
Espectáculos
Estrenos para el fin de semana: “Scary Movie 6” regresa y “En el camino” conquista con su historia de amor
Sección
¿Te enamoraste de un extranjero durante el Mundial? Guía para casarse en México
Sección
Pronóstico del clima en CDMX: A esta hora se dejará venir la tormenta HOY viernes 5 de junio
Sección
El sueño de Efraín Juárez en Pumas se apaga por desacuerdos con la directiva
Sección
Mi hija descubrió mi juguete secreto y ahora cree que soy una ninfómana