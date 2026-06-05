Sobre Calzada de Tlalpan, frente al Estadio Ciudad de México, personal comenzó a plantar flores de cempasúchil como parte de la decoración que estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya inauguración se realizará el próximo 11 de junio.

A lo largo de la vialidad, se observó que el color naranja de las flores ya forma parte del paisaje urbano mientras trabajadores acomodan macetas sobre la tierra y jardineras enfrente del recinto.

Las flores de cempasúchil suelen aparecer en el mes de noviembre como parte de la celebración del Día de Muertos, en avenidas emblemáticas de la Ciudad de México, como Paseo de la Reforma; en esta ocasión las flores están cinco meses antes de lo habitual.

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Trabajadores acomodan macetas sobre la tierra y jardineras enfrente del recinto. Foto: Karla Guerrero/ El Universal

De acuerdo con los trabajadores, los trabajos comenzaron la mañana de este jueves y prevén concluir este viernes con la colocación de flores en el tramo correspondiente a Calzada de Tlalpan.

"Yo creo que se va a ver bonito, no sé si van a poner en otros lugares de aquí del estadio", comentó una trabajadora que participaba en la colocación de las plantas.

En el bajo puente de Circuito Estadio Azteca se observó camiones cargados con flores de cempasúchil y personal descargaba las macetas para trasladar en carretillas las plantas a las áreas donde serán colocadas como parte de la ornamentación rumbo al Mundial 2026.

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Trabajadores colocan macetas de flores de cempasúchil en los alrededores del estadio Azteca y la CETRAM Huipulco. Foto: Karla Guerrero/ El Universal

Algunos turistas y vecinos se acercaron a las flores para tomar selfies o videos.

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jecg