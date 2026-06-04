La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ordenó blindar 14 destinos turísticos de esta entidad con el fin de proteger la integridad física de turistas en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA.

De acuerdo con Gómez, en el operativo "Estadio de México, Destino Futbolero" participan:

500 elementos de la policía estatal

estatal 238 unidades de vigilancia

Cinco mil cámaras de vigilancia con inteligencia artificial (IA)

con (IA) 49 mil botones de pánico activos

activos Cuatro vías de conectividad (Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" [AIFA], Aeropuerto Internacional de Toluca, Tren Interurbano y Tren Suburbano)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Foto: Especial

Despliegue del operativo "Estadio de México, Destino Futbolero". Foto: Especial

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Dicha mandataria estatal detalló que las fuerzas mexiquenses de seguridad actuarán en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y corporaciones municipales.

Las vías de conectividad permanecerán bajo vigilancia permanente a partir del próximo 11 de junio y hasta el 19 de julio. Algunos de los destinos turísticos promocionados por Delfina Gómez son Ixtapan de la Sal, Malinalco, Metepec, Teotihuacán, Tepotzotlán y Valle de Bravo.

Además, más de 55 mil 600 artesanas y artesanos del Estado de México laboran con la finalidad de ofrecer a los visitantes riqueza cultural, gastronómica, histórica y turística.

Por ejemplo, el partido entre la Selección Mexicana de Futbol y Serbia, a celebrarse en el Estadio "Nemesio Díez" a las 20:00 horas, contará con un despliegue especial de más de mil 700 elementos y 30 unidades de vigilancia para resguardar a los cerca de 278 mil aficionados.

Elementos de seguridad afuera del Estadio "Nemesio Diez", antes del partido amistoso entre México y Serbia. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Elementos de seguridad afuera del Estadio "Nemesio Diez", antes del partido amistoso entre México y Serbia. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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