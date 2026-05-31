Tlanepantla, Estado de México.- En la plaza principal de este municipio mexiquense unas 60 mil personas encabezadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) escucharon el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con la rendición de cuentas la presidenta festejó su segundo año de su triunfo electoral y el primero de una mujer en la historia de México en ocupar el cargo de elección más importante del país.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó el encuentro y convocó a las familias de la entidad a escuchar con atención el mensaje de la mandataria federal.

Además destacó, ante miles de asistentes, el compromiso humanista y el trabajo cotidiano de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien pone el bienestar del pueblo en el centro de cada decisión.

Delfina Gómez reúne a 60 mil personas en Tlalnepantla; respaldan a Sheinbaum durante informe por aniversario de su triunfo. Foto: Especial

El respaldo mexiquense al gobierno federal se hizo visible en una plaza desbordada que eligió estar presente en un momento que, afirmó Gómez Álvarez, forma parte de la transformación que inició hace ocho años y que hoy avanza con más fuerza.

Desde Tlalnepantla, Gomez Álvarez y los miles de mexiquenses reunidos enviaron un mensaje contundente a la Presidenta de la República que no está sola y que el Estado de México respalda a la primera Presidenta de México con cariño, respeto y admiración.

LL