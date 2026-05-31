[Publicidad]
Tlanepantla, Estado de México.- En la plaza principal de este municipio mexiquense unas 60 mil personas encabezadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) escucharon el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Con la rendición de cuentas la presidenta festejó su segundo año de su triunfo electoral y el primero de una mujer en la historia de México en ocupar el cargo de elección más importante del país.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó el encuentro y convocó a las familias de la entidad a escuchar con atención el mensaje de la mandataria federal.
Además destacó, ante miles de asistentes, el compromiso humanista y el trabajo cotidiano de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien pone el bienestar del pueblo en el centro de cada decisión.
El respaldo mexiquense al gobierno federal se hizo visible en una plaza desbordada que eligió estar presente en un momento que, afirmó Gómez Álvarez, forma parte de la transformación que inició hace ocho años y que hoy avanza con más fuerza.
Desde Tlalnepantla, Gomez Álvarez y los miles de mexiquenses reunidos enviaron un mensaje contundente a la Presidenta de la República que no está sola y que el Estado de México respalda a la primera Presidenta de México con cariño, respeto y admiración.
LL
[Publicidad]
Más información
Estados
Tamaulipas respalda a Claudia Sheinbaum; Américo Villarreal afirma “cuenta con nosotros”
Estados
Gobernador de San Luis Potosí refrenda apoyo a Claudia Sheinbaum; destaca proyectos conjuntos
Universal Deportes
Alegna González brilla en España; consigue el bicampeonato en el Gran Premio de Marcha en Madrid
Tendencias
Policías irrumpen en casa de Marianne Gonzaga; la influencer transmitió el cateo en vivo
Sección
Portada El Gráfico | Domingo 31 de Mayo de 2026
Sección
Paseo de la Reforma colapsa por informe de Claudia Sheinbaum: Calles cerradas y rutas alternas
Sección
Lo expulsaron de la lucha, cayó en depresión y hoy busca revivir el legado de su padre
Sección
De actor frustrado a gurú viral: Hermana de El Temach lo exhibe