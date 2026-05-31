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Una mujer de 22 años dio a luz a un bebé en las instalaciones de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que una mujer de la tercera edad le pidió su intervención a los elementos de la Policía Auxiliar porque su nieta, con 39 semanas de gestación, presentaba fuertes dolores de parto.
En un comunicado, la SSC detalló que los uniformados solicitaron a los servicios de emergencia, pero ante el inicio del parto activaron los protocolos de actuación para ayudar a la joven.
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Refirió que una mujer policía recibió al recién nacido, lo limpió y entregó a su madre. Además, los elementos se encargaron de que la mujer se mantuviera estable y consciente.
La Secretaría acotó que después de unos minutos arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes atendieron al bebé y cortaron el cordón umbilical, para después trasladar a la madre y a su recién nacido a un hospital para su atención, aunque ambos se encontraban estables.
La SCC recordó que ante cualquier emergencia o situación de riesgo, los habitantes de la CDMX pueden solicitar apoyo al policía más cercano o a través del número de emergencias 911.
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dmrr/LL
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