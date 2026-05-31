Ciudad Victoria. Tamaulipas.- Mas de 30 mil tamaulipecos de los 43 municipios refrendaron su apoyo incondicional a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Cuenta con nosotros”, exclamó Américo Villarreal Anaya (Morena).

En el Teatro del Pueblo del recinto ferial, el mandatario estatal dijo que “estamos de fiesta, porque celebramos el triunfo que el pueblo mexicano le confirió, en las urnas hace dos años, a la actual y primer mujer presidenta de México.

Las y los tamaulipecos corearon: “!Claro que se puede!".

Tamaulipas respalda a Claudia Sheinbaum; Américo Villarreal afirma “cuenta con nosotros”. Foto: Especial

Y en el enlace virtual hasta el Monumento a la Revolución, el gobernador Villarreal Anaya, acompañado de María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Estatal, aseguró que Tamaulipas está sumado a una presidenta humanista, que ve por nuestra nación, por la unidad y por el bienestar de nuestra gente.

"Aquí, en un hecho inédito, los 43 municipios de Tamaulipas, más de 20 mil tamaulipecos y tamaulipecas, estamos reunidos para escuchar este gran mensaje humanista, de unidad, soberanía, libertad, independencia y progreso social para todos", expresó.

Agregó que, a dos años del inicio del segundo piso de la transformación, Tamaulipas está presente. "Usted, gran presidenta, cuenta con el pueblo de Tamaulipas", reiteró.

Tamaulipas respalda a Claudia Sheinbaum; Américo Villarreal afirma “cuenta con nosotros”. Foto: Especial

Desde temprana hora, miles de tamaulipecos y tamaulipecas siguen con entusiasmo el evento, ondean banderas de México y muestran mensajes de apoyo y reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum.

LL