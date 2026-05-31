El Poder Judicial de la Federación reconoció un incremento de la presencia de fauna nociva y diversas plagas —entre ellas, ratas, ratones, cucarachas e insectos rastreros— en diversos inmuebles del territorio nacional.

En el oficio SEA/DGIM/316/2026, cuya copia posee EL UNIVERSAL, la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM) del Órgano de Administración Judicial, alertó que después de visitas técnicas llevadas a cabo el incremento de esta fauna nociva incide en la conservación de inmuebles, equipos, preservación de archivos, así como en la salud de usuarios.

Fuente: Elaboración propia

“Se ha identificado un incremento en la presencia de fauna nociva y plagas en diversos inmuebles del Poder Judicial de la Federación, situación que incide directamente en la conservación de los inmuebles, la funcionalidad de las instalaciones y equipos, la preservación de archivos y documentación institucional, [así como en] las condiciones de salubridad para las personas usuarias”.

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Ante esta situación, el Poder Judicial lanzó la licitación nacional OAJ/SEA/DGRM/LPN/015/2026 Servicio de Fumigación y Control de Plagas para los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, la cual canceló al reconocer que se debería de formular una nueva licitación con un enfoque diferenciado por regiones y con base en los diversos tipos de plagas que están predominantes.

“Esta dirección general considera que el control de plagas en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación debe atenderse mediante un enfoque integral, técnico y diferenciado, que contemple tanto la aplicación de insumos específicos como la implementación de medidas preventivas de mantenimiento”, advirtió.

Aclaró que “derivado de las acciones efectuadas a nivel nacional y a la identificación de incremento en la presencia de fauna nociva y plagas en diversos inmuebles del Poder Judicial de la Federación, y considerando las condiciones climatológicas y ambientales del país, determina que la problemática debe de abordarse mediante un enfoque diferenciado por regiones, en función de los diversos tipos de plagas predominantes”.

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Cucarachas, hongos y termitas

La Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento detalla que después de estudios técnicos llevados a cabo en todo el país se encontró que en la Región Norte, que comprende Sonora, Chihuahua y Coahuila, en donde se registran climas secos y semiáridos, predominan plagas de roedores, insectos rastreros y termitas.

En la Región Centro, que incluye Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro y Guanajuato, y donde se registra un clima templado, preponderan las cucarachas, roedores y vectores asociados a áreas verdes.

Mientras que en la Región Sur-Sureste y Golfo, que comprende los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, en la que predomina un clima húmedo, persisten plagas de mosquitos, cucarachas, hongos por humedad, además de termitas. En la Región Peninsular, donde hay un clima tropical y comprende los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, sobresalen termitas, mosquitos, hormigas y fauna urbana.

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Fumigación con enfoque por regiones

En este sentido, la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento reconoció que no es técnicamente viable establecer un único producto para la fumigación, por lo que recomendó implementar un manejo integral de plagas mediante el uso combinado de insumos para interiores de inmuebles, en áreas verdes y en elementos estructurales, pero teniendo en cuenta los diversos tipos de plagas que hay en cada región.

“Se determinó que la atención de esta problemática debe abordarse mediante un enfoque diferenciado por regiones en función de los tipos de plagas predominantes”, informó.

En este sentido, se recomienda que al interior de los inmuebles se deberá colocar gel insecticida de baja toxicidad, regulares de crecimiento de insectos y rodenticidas en estaciones de control, y en áreas verdes se deberán colocar larvicidas para control de mosquitos, insecticidas, cebos granulados para hormigas y tratamientos de suelo para control de termitas.

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Mientras que en elementos estructurales se tendrán que poner termiticidas para barreras químicas, sistemas de cebos para control subterráneo y fungicidas en zonas con presencia de humedad.

Aplicar normatividad vigentes

En la página siete del documento resalta que es indispensable que los servicios de fumigación se deberán realizar en estricto apego a la normatividad vigente y seguir lo que dictan las normas NOM-256-SSA1-2012, NOM- 232-SSA1-2009, NOM-017-STPS-2008, NOM-018-STPS-2015 y NOM-052-SEMARNAT-2005-

Adicionalmente, se indica que los prestadores del servicio deberán contar con licencia sanitaria vigente, personal capacitado, hojas de datos de seguridad y bitácoras de aplicación.

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