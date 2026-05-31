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Cada invierno los humedales de la Ciudad de México reciben parvadas de pelícanos que llegan desde Canadá para huir del frío; sin embargo, varios factores apuntan a que llegaron para quedarse.
Esta ave se está integrando al ecosistema de Xochimilco al alimentarse de especies de peces introducidas como carpa y tilapia, y “generan un ciclo de control”, señala Pamela de la Cruz, directora general de medio ambiente de Xochimilco.
“Para ellos estos espacios son casi un paraíso, por eso es importante no perderlos”, agrega.
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