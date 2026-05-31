Cada invierno los humedales de la Ciudad de México reciben parvadas de pelícanos que llegan desde Canadá para huir del frío; sin embargo, varios factores apuntan a que llegaron para quedarse.

Esta ave se está integrando al ecosistema de Xochimilco al alimentarse de especies de peces introducidas como carpa y tilapia, y “generan un ciclo de control”, señala Pamela de la Cruz, directora general de medio ambiente de Xochimilco.

“Para ellos estos espacios son casi un paraíso, por eso es importante no perderlos”, agrega.

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El pelícano blanco americano llega a México en varias parvadas a partir de noviembre, y tiene su periodo de auge en los meses de diciembre y enero. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Las aves se están integrando al ecosistema de Xochimilco; “ven condiciones para la crianza y alimentación” , señaló Pamela de la Cruz. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Por el turismo, cambio climático y contaminación, el hogar permanente y temporal de más de 100 especies de aves nativas y residentes se ve en peligro. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

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El pelícano es una especie que voluntariamente se está quedando en los canales, contrario a otros animales y plantas introducidas. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Sumado a las altas tempera-turas, los cana-les de Xochimil-co representan para múltiples especies un lugar ideal para quedarse. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Por el turismo, cambio climático y contaminación, el hogar permanente y temporal de más de 100 especies de aves nativas y residentes se ve en peligro. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

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