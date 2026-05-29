Culiacán, Sin. El comisionado general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Marco Antonio Almazán Avilés, nacido en 1971, ejerció la investigación por espacio de más de 30 años, hasta que en 2023 promovió su jubilación.

Según la información divulgada, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer que el exjefe policiaco, involucrado en una lista de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusados con nexos con la delincuencia organizada, se entregó en forma voluntaria.

Con estudios de maestría y doctorado en la rama del derecho, dentro de su carrera como agente investigador, en el 2011, fue designado como coordinador de la Unidad de Delitos Patrimoniales, cargo que mantuvo por espacio de seis años.

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En el inicio del sexenio anterior, en el 2017, el entonces Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, lo nombró como encargado de la Policía de Investigación en sustitución de Vladimiro Salazar López.

Dos años después, Almanza Avilés recibió el nombramiento de Comisario General de la Policía de Investigación, donde se mantuvo por espacio de cuatro años, hasta alcanzar su jubilación con más de 30 años de servicio en la corporación.

Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de Sinaloa. Foto: Facebook @cgcesp

Aseguraba que no tenía por qué entregarse

Solo hace tres días, Marco Antonio Almanza afirmó que no tenía por qué entregarse a las autoridades de los Estados Unidos, ni servir como testigo protegido, ya que tiene una carrera y la conciencia tranquila por lo que está dando la cara.

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El exjefe policiaco que atendió el citatorio que le envió la Fiscalía General de la República señaló que, al enterarse de las acusaciones en su contra, envió un oficio para notificar su domicilio para recibir cualquier documentación, ya que se siente tranquilo.

Almanza Avilés externó que le causó sorpresa las imputaciones de las autoridades de los Estados Unidos, en el sentido de tener relación con un grupo delictivo, cuando a lo largo de su carrera profesional como investigación, nunca tuvo un cuestionamiento y en forma reciente ha efectuado viajes a la Unión Americana.

Al responder cuestionamientos de periodista, afirmó: “No tengo seguridad asignada y mucha gente me ve en el Jardín Botánico, donde salgo a realizar ejercicio”.

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