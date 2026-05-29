Tendencias | 29-05-26 | 20:20 | Actualizada | 29-05-26 | 20:20 |

Durante la época de lluvias, la humedad en las paredes es un problema común dentro del hogar, especialmente en lugares con poca ventilación, donde además de afectar la apariencia de los espacios, puede provocar malos olores.

Otro de los daños que suelen aparecer con la humedad es el desprendimiento de pintura o presencia de moho. Por ello, muchas personas buscan cómo de manera efectiva y sin gastar demasiado dinero.

La humedad puede originarse por filtraciones de agua, condensación, tuberías dañadas o falta de ventilación. Cuando el exceso de agua se acumula, comienzan a aparecer manchas oscuras y un olor a encierro.

Afortunadamente, existen y consejos prácticos que ayudan a combatir este problema antes de que empeore.

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Algunas humedades pueden indicar daños estructurales o problemas en tuberías. Foto: Pexels
Algunas humedades pueden indicar daños estructurales o problemas en tuberías. Foto: Pexels

El remedio infalible para quitar la humedad

Uno de los métodos más efectivos para eliminar humedad de las paredes consiste en utilizar una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio. El vinagre ayuda a combatir hongos y bacterias, mientras que el bicarbonato elimina olores y residuos.

Cómo preparar la mezcla:

  • 1 taza de vinagre blanco
  • 2 cucharadas de bicarbonato
  • Agua tibia
  • Un atomizador o esponja

Modo de uso:

  1. Elimina primero el polvo o residuos de suciedad en la pared.
  2. Rocía la mezcla sobre las manchas de humedad.
  3. Deja actuar durante 15 minutos.
  4. Frota suavemente con una esponja.
  5. Seca perfectamente el área.

Cabe mencionar que además de aplicar remedios caseros, mantener una buena ventilación es esencial para evitar humedad en casa. Abrir ventanas diariamente permite que circule el aire y disminuye la condensación.

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Algunas humedades pueden indicar daños estructurales o problemas en tuberías. Foto: Pexels
Algunas humedades pueden indicar daños estructurales o problemas en tuberías. Foto: Pexels

Otros remedios caseros contra la humedad

Existen alternativas naturales que ayudan a absorber la humedad ambiental:

  • Colocar recipientes con sal gruesa.
  • Utilizar carbón vegetal en las esquinas.
  • Tener plantas que absorban humedad, como el lirio de paz.

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dcs

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