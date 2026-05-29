A dos días de encabezar su informe rendición de cuentas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las conquistas alcanzadas durante la autollamada Cuarta Transformación (4T) no darán marcha atrás, a pesar de lo que calificó como intentos injerencistas y campañas de desprestigio promovidas por sus adversarios.

Durante una Asamblea Comunitaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en Almoloya, Estado de México, la mandataria federal adelantó que en el acto masivo del próximo 31 de mayo, en el Monumento a la Revolución y simultáneamente en plazas públicas del país, llevará a cabo un balance de los avances de su administración.

“Vamos a dar una rendición de cuentas de qué es lo que hemos hecho en año y medio de gobierno y vamos a recordar que por más intenciones injerencistas o también por más que haya campañas sucias en las redes sociales, en los medios de comunicación, el pueblo está fuerte, empoderado y las conquistas del pueblo se defienden”, expresó.

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Sheinbaum sostuvo que los sectores conservadores buscan recuperar los privilegios perdidos durante los gobiernos de la Cuarta Transformación. Pero afirmó que la ciudadanía se encuentra organizada y respaldando el proyecto político que encabeza.

“A todos aquellos del pasado que se alían con intereses extranjeros, como los conservadores de siempre, que quieren regresar por sus fueros, les decimos que el pueblo está organizado y hay democracia, pero las conquistas del pueblo no se van a echar nunca para atrás”, indicó.

En materia de derechos indígenas, la titular del ejecutivo federal anunció que en el próximo periodo ordinario de sesiones enviará una iniciativa con la finalidad de elevar a rango constitucional los recursos de dicho Fondo, para garantizar que las comunidades indígenas y afromexicanas continúen recibiendo presupuesto de modo directo y sin intermediarios.

Recordó que fue durante la Cuarta Transformación cuando los pueblos indígenas y afromexicanos fueron reconocidos como sujetos de derecho en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de la reforma al artículo segundo.

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