Largas filas de usuarios del Metro se registran a las afueras de las estaciones Xola, Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad de la Línea 2, quienes esperan por abordar una unidad de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Molestia y confusión es lo que prevalece entre quienes se encuentran en la zona.

Esto debido al cierre de estaciones que inició este 29 de mayo a las 20:00 horas que anunció el Sistema de Transporte Colectivo (STC) y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) debido a los trabajos de rehabilitación integral que se realizan en la Calzada de Tlalpan.

Debido a ello, el servicio en la Línea 2 se realiza en tramos: De Tasqueña a Xola se ofrece de manera habitual con los trenes de la red; Viaducto Chabacano y San Antonio Abad permanecen cerradas por lo que en este tramo se cuenta con apoyo de los autobuses de al RTP; de Pino Suárez a Cuatro Caminos el servicio es normal.

La suspensión del servicio generó largas filas, aglomeraciones y complicaciones para miles de pasajeros durante su traslado entre el Metro y las unidades de apoyo. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Lee también "Por primera vez se invierte en cambiar las estaciones del Metro": Brugada, asegura que intervención no solo es superficial

Cabe señalar que esta modificación en la Línea 2 del Metro permanecerá los días 29, 30 y 31 de mayo, así como el 1, 2 y 3 de junio. El jueves 4 de junio a partir de las cinco de la mañana las corridas de los trenes se normalizarán.

“El Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Secretaría de Obras y Servicios informan que, derivado del proyecto de transformación integral de la Calzada de Tlalpan, cuyos trabajos consisten en iluminación, rehabilitación de banquetas, habilitación de una ciclovía, construcción de un corredor peatonal elevado, así como del mantenimiento general del Metro Línea 2, se realizará el cierre provisional de estaciones para concluir los trabajos pendientes”, se dio a conocer a través de un comunicado.

“Nos avisaron cuando ya estábamos dentro de la estación. Salimos y la fila para los camiones daba vuelta a la esquina. Voy rumbo a Taxqueña y calculo que tardaré más del doble de tiempo”, comentó María Hernández, usuaria afectada.

Lee también Mundial 2026 CDMX: mercancía pirata se ofrece en calles del Centro Histórico y Tepito; camiseta de la Selección Mexicana, lo más vendido

En las inmediaciones de las estaciones cerradas se observo personal del Metro y RTP ayudando a las filas de cientos de personas que buscaban abordar el RTP. Foto: Osmar Alvarado l EL UNIVERSAL.

Usuarios acusan desorganización y poca información

La situación generó momentos de incertidumbre entre los pasajeros, quienes buscaban información sobre las rutas alternas y los puntos de conexión.

“Hay mucha desorganización. Algunas personas no saben dónde formarse y los camiones llegan llenos. Llevamos más de media hora esperando”, señaló Roberto Sánchez, quien se dirigía a su centro de trabajo.

En las inmediaciones de las estaciones cerradas se observaron filas de cientos de personas, así como personal del Metro y de RTP orientando a los usuarios sobre las alternativas de traslado.

Lee también ¿Cuánto ha gastado el Gobierno de CDMX en obras para recibir el Mundial 2026?; Brugada presenta Portal de Transparencia

Cierre en tramo de la Línea 2 del Metro provoca caos y molestias. Foto: Osmar Alvarado | EL UNIVERSAL.

“Entendemos que las obras son necesarias, pero deberían informar con más anticipación. Mucha gente salió de trabajar y se encontró con el cierre de repente”, expresó Ana Martínez mientras esperaba abordar una unidad emergente.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a prever tiempos adicionales de traslado durante los próximos días y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier modificación en la operación del servicio.

🚨⚠️ Largas filas de usuarios del Metro se registran a las afueras de las estaciones Xola, Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro, esperan por abordar una unidad de la Red de Transporte de Pasajeros



Molestia y confusión es lo que prevalece entre las… pic.twitter.com/Y1VfNv9aJR — El Universal (@El_Universal_Mx) May 30, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr