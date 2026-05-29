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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo este sábado que existe una "alarma justificada" en todo el Pacífico por el fortalecimiento militar de China, y agregó que Estados Unidos no busca "una confrontación innecesaria en la región".
"Cuando observamos la región hoy en día, existe una alarma justificada con respecto al aumento histórico del poderío militar de China y la expansión de sus actividades", aseguró en Singapur el secretario de Defensa durante la principal cumbre de seguridad asiática, conocida como el Diálogo de Shangri-La.
"Lo que buscamos (...) es un equilibrio verdaderamente estable que beneficie tanto a los estadounidenses como a nuestros aliados: un equilibrio de poder favorable pero duradero en el que ningún Estado, incluida China, pueda imponer su hegemonía y poner en peligro la seguridad o la prosperidad", añadió.
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gs
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