Mundo | 29-05-26 | 22:21 | Actualizada | 29-05-26 | 22:21 |

El secretario de Guerra, , dijo este sábado que existe una "alarma justificada" en todo el Pacífico por el fortalecimiento militar de China, y agregó que no busca "una confrontación innecesaria en la región".

"Cuando observamos la región hoy en día, existe una alarma justificada con respecto al aumento histórico del poderío militar de y la expansión de sus actividades", aseguró en Singapur el secretario de Defensa durante la principal cumbre de seguridad asiática, conocida como el Diálogo de Shangri-La.

"Lo que buscamos (...) es un equilibrio verdaderamente estable que beneficie tanto a los estadounidenses como a nuestros aliados: un equilibrio de poder favorable pero duradero en el que ningún Estado, incluida China, pueda imponer su hegemonía y poner en peligro la seguridad o la prosperidad", añadió.

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gs

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