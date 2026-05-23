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El jefe de seguridad de Taiwán anunció que China ha desplegado más de 100 buques de guerra y de guardia costera en las aguas de la zona, del mar Amarillo hasta el mar de China Meridional y el Pacífico occidental.
El despliegue se llevó a cabo "a lo largo de los últimos días", después de la visita a Beijing del presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu, en la red X.
El responsable taiwanés acusó a China de "amenazar" la paz y la estabilidad en la región.
China considera esta isla con gobierno democrático y ejército propios como una parte de su territorio, y ha amenazado con tomarla por la fuerza.
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Aunque Estados Unidos cambió su reconocimiento diplomático de Taipéi a Beijing en 1979, se mantiene como el principal apoyo y proveedor de armas de Taiwán.
Durante la cumbre bilateral celebrada la semana anterior en Beijing, el presidente chino, Xi Jinping, advirtió a su homólogo estadounidense que esta cuestión puede derivar en un "conflicto".
Tras concluir su visita, Trump sugirió que la venta de armas a esta isla podría utilizarse como moneda de cambio con China y advirtió a las autoridades de la isla contra declarar la independencia.
Un alto cargo de seguridad taiwanés dijo a la AFP bajo condición de anonimato que sus fuerzas detectaron barcos chinos antes de la cumbre en Beijing, pero que el número superó el centenar en días recientes.
Asesores de Trump alertan que China puede atacar Taiwán tras encuentro; "no busco que nadie se independice”
mcc
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