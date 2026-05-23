El jefe de seguridad de Taiwán anunció que China ha desplegado más de 100 buques de guerra y de guardia costera en las aguas de la zona, del mar Amarillo hasta el mar de China Meridional y el Pacífico occidental.

El despliegue se llevó a cabo "a lo largo de los últimos días", después de la visita a Beijing del presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu, en la red X.

El responsable taiwanés acusó a China de "amenazar" la paz y la estabilidad en la región.

China considera esta isla con gobierno democrático y ejército propios como una parte de su territorio, y ha amenazado con tomarla por la fuerza.

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Aunque Estados Unidos cambió su reconocimiento diplomático de Taipéi a Beijing en 1979, se mantiene como el principal apoyo y proveedor de armas de Taiwán.

Durante la cumbre bilateral celebrada la semana anterior en Beijing, el presidente chino, Xi Jinping, advirtió a su homólogo estadounidense que esta cuestión puede derivar en un "conflicto".

Tras concluir su visita, Trump sugirió que la venta de armas a esta isla podría utilizarse como moneda de cambio con China y advirtió a las autoridades de la isla contra declarar la independencia.

Un alto cargo de seguridad taiwanés dijo a la AFP bajo condición de anonimato que sus fuerzas detectaron barcos chinos antes de la cumbre en Beijing, pero que el número superó el centenar en días recientes.

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