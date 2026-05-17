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Asesores del presidente de Estados Unidos, , consideran que el riesgo de que China ataque Taiwán en los próximos cinco años es mayor después de la cumbre que esta semana reunió en Beijing al mandatario con el presidente de China, , según medios estadounidenses.

Pese a que Trump ha querido convencer de que el encuentro ha sido un éxito (este sábado publicó en su red Truth Social casi una decena de fotos con Xi en Beijing), asesores del presidente advirtieron al medio digital Axios que "Xi está intentando llevar a a una nueva posición en la que diga: 'No somos una potencia emergente. Somos sus iguales. Y Taiwán es mío'".

El asunto de la isla asiática fue uno de los que se trató en la reunión entre los dos gobiernos.

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Trump, en una entrevista emitida por Fox News, aseguró que no está incitando a Taiwan a buscar la independencia de China y aseguró que no busca librar una guerra con por esta cuestión.

"No busco que nadie se independice. Y, ¿saben?, ¿se supone que debemos viajar nueve mil 500 millas para librar una ? No busco eso", dijo el mandatario.

Trump comentó que hablaron de Taiwán "toda la noche" y sugirió que en el momento en el que él deje la presidencia de es probable que Xi busque "apoderarse" de la isla.

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"Ahora, conmigo, no creo que hagan nada mientras esté aquí. Cuando no esté, creo que sí podrían, para ser honesto", puntualizó el republicano.

Sobre la postura de Estados Unidos hacia se pronunció también el secretario de Estado, , quien afirmó que no había cambiado tras la reunión de Trump con Xi.

"La política de los Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán permanece inalterada a día de hoy, así como tras la reunión que mantuvimos aquí", aseguró Rubio.

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ss

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