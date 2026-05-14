Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la política de la Casa Blanca respecto a la cuestión de Taiwán no ha cambiado tras la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo de China, Xi Jinping, en Beijing.

"La política de los Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán permanece inalterada a día de hoy, así como tras la reunión que mantuvimos aquí hoy", aseguró en una entrevista con la cadena NBC desde Beijing.

Rubio, que forma parte de la comitiva que acompaña al presidente en su viaje, desveló que China planteó el asunto de Taiwán: "el tema fue planteado. Ellos siempre lo plantean por su parte".

Y añadió: "nosotros siempre dejamos clara nuestra posición y pasamos a los demás temas".

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Mala gestión de Taiwán podría llevar a China y EU al conflicto, advierte Xi Jinping

Durante la cumbre de este jueves, el mandatario chino situó Taiwán como "el asunto más importante" de la relación bilateral y advirtió a Trump de que una "mala gestión" de la cuestión podría llevar a China y Estados Unidos al "choque" o incluso al "conflicto", según la agencia estatal Xinhua.

Xi afirmó que la "independencia taiwanesa" y la paz en el estrecho de Formosa son "incompatibles", aunque de momento no hay constancia en los comunicados de una respuesta directa de Trump a las advertencias, tras semanas de especulaciones acerca de si Xi lo presionaría para limitar las ventas de armas a la isla autogobernada, cuya soberanía reclama China.

El gobierno de China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y busca la "reunificación", idealmente pacífica pero sin descartar el uso de la fuerza.

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Aunque Washington no reconoce oficialmente a Taiwán como país, le vende armamento y es el principal respaldo externo de la isla.

Antes de su viaje a China, Trump dijo que discutiría con Xi la venta de armamento a Taiwán, a pesar de que la política de Washington desde la década de 1980 ha sido la de no consultar con Beijing la transferencia de armamento defensivo para la isla.

Secretario del Tesoro de EU defiende el diálogo con China sobre IA

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró este jueves que Washington puede mantener conversaciones con China sobre inteligencia artificial (IA) porque "Estados Unidos va por delante" en el desarrollo de esa tecnología.

En declaraciones a la cadena CNBC en el marco de la visita del presidente de EU, Donald Trump, al gigante asiático, Bessent indicó que ambos países establecerán un protocolo sobre seguridad y buenas prácticas en IA para "evitar que actores no estatales accedan a modelos avanzados de esta tecnología".

"Las dos superpotencias de la IA van a empezar a hablar", afirmó Bessent desde Beijing, y añadió que ambos países mantienen un diálogo "constructivo" porque "Estados Unidos conserva el liderazgo en la carrera tecnológica".

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"No creo que estuviéramos teniendo las mismas conversaciones si ellos estuvieran tan por delante de nosotros", agregó.

El secretario del Tesoro también anticipó un importante avance en los próximos modelos de lenguaje de grandes empresas estadounidenses como Google y OpenAI.

Las declaraciones se producen mientras Washington mantiene restricciones a la exportación de semiconductores avanzados a China, especialmente los chips fabricados por el gigante Nvidia.

Sobre si EU habría autorizado la venta de los chips H200 de Nvidia a tecnológicas chinas, Bessent señaló que ha habido "mucho intercambio" sobre el asunto, sin ofrecer más detalles.

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