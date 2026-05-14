La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el gobierno federal realiza obras de drenaje, saneamiento y desazolve para evitar inundaciones en cada municipio del país. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se invertirán 11 mil 972 millones de pesos en 2 mil 300 obras, incluidas en el Valle de México.

“El año pasado tuvimos varias inundaciones, afectaciones, particularmente en el oriente de la Ciudad de México y en cinco estados de la República y estamos trabajando ahí y en otros lugares, incluido Acapulco, para dar cauce a los ríos que tengan el diámetro suficiente para poder cantar agua y que no se desborde para afectar a las poblaciones”, señaló la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este jueves 14 de mayo, Efraín Morales López, director de la dependencia, indicó que las obras se realizarán en zonas costeras, aledañas a ríos y con drenaje insuficiente. En Palacio Nacional, el funcionario destacó que en la zona metropolitana del Valle de México se implementó un proyecto de obras de prevención de inundaciones en Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz.

Lee también Basura provoca 8 de cada 10 inundaciones en el Valle de México; Conagua lanza alerta por temporada de lluvias

Efraín Morales, titular de Conagua, en la conferencia de Claudia Sheinbaum Pardo el 14 de mayo de 2026. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

La primera es que, el gobierno de la Ciudad de México, ampliar la capacidad de La Laguna de 300 mil a 400 mil metros cúbicos; así como el incremento del Colector Teotongo a 4 mil litros por segundo; del Colector Los Pinos a 3 mil litros por segundo; el Colector Carmelo Pérez a 20 mil litros por segundo; de Cárcamo de Bombeo Bordo de Xochiaca a 16 litros por segundo y la ampliación de cauces de la Laguna Churubusco.

“Estas obras van a contribuir mucho a desalojar el agua de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente y con ello evitar inundaciones, sobre todo por tiempos prolongados. Es posible que en algunos lugares todavía se mantengan afectaciones, pero vamos a poder resolverlo muy rápido”, aseguró el funcionario.

También destacó que se llevó a cabo la construcción de 1.8 kilómetros en dos tramos del Colector de Chalco, colocaron casi 7 mil 500 toneladas de tubo en cuatro meses y con ellos se evitaron afectaciones en Chalco el año pasado. Actualmente trabajan en 1.8 kilómetros más hasta llegar al desemboque del río y “con eso quedará resuelto de manera definitiva esta afectación que durante décadas afectó a este municipio”, afirmó. Morales López informó que se están invirtiendo del orden de mil millones de pesos en esta obra.

Lee también Morena inicia proceso contra alcalde de Chignahuapan tras lujosos XV años

El director de Conagua dio a conocer que se están desazolvando 19 ríos del Valle de México: Hondo, San Joaquín, Totolica, Cuautitlán, Ameca, Verde, Papalotla, Presa Cuartos, Emisor Poniente, Fresnos, Texcoco, Teotihuacán, San Francisco, San Rafael, San Lorenzo, San Javier, San Mateo, Presa Capulín y La Compañía. En total, se contempla el desazolve de 68.4 kilómetros de ríos con una inversión de 312 millones de pesos.

“Otro elemento muy importante es la optimización del sistema de drenaje de la zona metropolitana del Valle de México. En este caso, se llevaron a cabo acciones, sobre todo para dar mantenimiento a los equipos de bombeo que desalojan el agua de la Ciudad y del Estado de México se invirtieron 300 millones. Estamos hablando de más de 60 equipos que están vinculados a protocolo con el Estado de México y la Ciudad de México en donde se activan estos equipos para desalojar el agua de una manera más rápida”, expresó.

Obras de la Conagua en México

El funcionario dio a conocer las obras contempladas en: el Río Tula (Hidalgo), Río La Sabana, Río Colacho, arroyo San Agustín y canales pluviales de Acapulco, Guerrero, las cuales incluyen la instalación de bordos, desazolves y parques lineales. Dichos cambios beneficiarán a 120 mil personas con una inversión de 819 millones de pesos.

En Tabasco, se reforzarán obras en: Cunduacán, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Nacajuca y Tacotalpa, con una inversión de 746 millones de pesos. En Chiapas se realizan obras de protección en el Río Suchiate, beneficiando a cinco comunidades. Asimismo, se destacaron los trabajos en el Río Bobos y el desazolve de 28 kilómetros de ríos y arroyos, con una inversión de 707 millones de pesos.

En Veracruz, se planearon tres acciones principales: reconstruir los bordos para atender la emergencia y que la gente corra un menor riesgo durante la temporada de lluvias; el reencauzamiento de los ríos, sobre todo aquellos que impactan de manera directa y el desazolve para ampliar su capacidad, lo que tendrá una inversión de mil 547 millones, incluyendo acciones de reconstrucción de agua potable, drenaje y tratamiento.

Lee también Sheinbaum sostiene llamada con Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur

“El año pasado la presidenta realizó una convocatoria para que los municipios invirtieran cuando menos el 30%, está destinada para agua potable, pero otra también para drenar y para obras de protección. De tal manera que se tienen obras de drenaje en todo el país. El año pasado se alcanzó una cifra sobre todo de recursos de los municipios de alrededor de 33 mil millones. Y esto representó 23 mil acciones, muchas de ellas de drenaje”, finalizó.

Morales López señaló que el municipio de Ecatepec se encuentra en otro programa estratégico, el cual incluye la rehabilitación de 24 pozos que se encontraban fuera de operación, estos se acompañarán con infraestructura adicional como la reparación de las redes de conducción, de tal manera que se garantice que el agua potable llegue hasta los domicilios.

“Otro elemento muy importante es el que tiene que ver con la rehabilitación de infraestructura, sobre todo cárcamos de bombeo, que estaban afectados en distintas zonas del municipio, la zona de las Américas, que es una zona que sufre de inundaciones constantemente, porque la infraestructura no se encontraba en buenas condiciones”, dijo el funcionario al recordar obras de desazolve de cauces.

nro/apr