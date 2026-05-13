Toluca, Edomex.- La acumulación de basura provocan ocho de cada 10 inundaciones y los severos encharcamientos, de acuerdo con los datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se explica que estas inundaciones y encharcamientos se deben al amontonamiento de basura en calles, coladeras, ríos y sistemas de drenaje, de acuerdo con estimaciones del OCAVM), pero el problema se intensifica en la temporada de lluvias, cuando los desechos sólidos obstruyen la infraestructura hidráulica e impiden el desfogue del agua.

Por ello, se consigna en un comunicado, en el inicio de la temporada de precipitaciones este 15 de mayo, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un llamado a autoridades estatales, municipales y ciudadanía para evitar tirar basura y objetos voluminosos en calles, cauces y drenajes, porque bloquean cárcamos, túneles y canales de desagüe en el Valle de México.

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Trabajos de limpieza en calles del Edomex tras fuertes lluvias que dejaron inundaciones y encharcamientos / Foto: Especial

Además los datos de la Conagua especifican que tan solo en infraestructura hidráulica estratégica se han retirado más de 115 toneladas de basura de plantas de bombeo como El Caracol, La Caldera y Casa Colorada Profunda.

También en cauces y túneles como el Emisor Oriente, Río de la Compañía e Interceptor Río de los Remedios. A ello se suman más de cien jornadas de limpieza donde fueron extraídas alrededor de mil 500 toneladas de residuos y desechos sólidos de ríos, canales y presas.

Y el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), mantiene operativos preventivos en municipios considerados de riesgo.

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El Atlas de Inundaciones XXXII, edición 2026, detalla que durante 2025 fueron retiradas 3 mil 479 toneladas de basura y 265 mil 526 metros cúbicos de azolve en 109 municipios mexiquenses, como parte de las acciones impulsadas para disminuir afectaciones durante las lluvias.

Autoridades estatales y federales coinciden en que, además de la infraestructura hidráulica y los operativos preventivos, uno de los factores clave para reducir inundaciones es evitar que la basura llegue a coladeras, canales y ríos.

En municipios mexiquenses con alta concentración urbana, el retiro constante de residuos se ha convertido en una de las principales tareas de prevención, durante la temporada de lluvias bajo la coordinación de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) y dependencias federales.

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