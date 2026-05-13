Funcionarios de todos los niveles de la alcaldía Venustiano Carranza, encabezados por la edil Evelyn Parra, realizaron labores de limpieza, sanitización y apoyo en viviendas afectadas por las fuertes lluvias que se registraron en la demarcación.

Para ello, indicó la demarcación, participaron más de mil servidores públicos de la demarcación, quienes brindaron atención directa a las familias que sufrieron complicaciones por el ingreso de agua en sus hogares.

“Asimismo, la alcaldía Venustiano Carranza puso en marcha un seguro para evaluar las afectaciones y, en su caso puedan otorgar algún pago a vecinos de la demarcación que hayan sufrido algún daño ocasionado en viviendas y bienes por esta contingencia”, reportó.

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Informó que Evelyn Parra instruyó la instalación de puntos de servicios médicos con suministro gratuito de medicamentos y personal especializado para atender a las y los vecinos que así lo requieran, al tiempo que se realizan visitas casa por casa para detectar algún riesgo a la salud, así como jornadas de vacunación y canalizaciones a centros de salud para quienes necesiten atención médica especializada o seguimiento clínico.

Ante ello, personal de la alcaldía continuará dando atención directa a los vecinos, escuchando sus preocupaciones y mantendrá los trabajos de sanitización en patios y cisternas de las viviendas afectadas, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud de las y los habitantes, al mismo tiempo que se entregan kits de limpieza, despensas y colchones a las familias afectadas.

La alcaldesa reiteró el compromiso permanente de su administración, especialmente en momentos de emergencia, y aseguró que las familias siempre contarán con acompañamiento, respaldo y atención oportuna del gobierno de Venustiano Carranza.

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