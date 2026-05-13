El alcalde Javier López Casarín aseguró que Álvaro Obregón tiene rumbo, que son un gobierno que llegó para quedarse y que se trabaja de manera coordinada con los diferentes órdenes de gobierno y con las y los vecinos para ofrecer mejores resultados.

Durante su comparecencia ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, el edil morenista expuso que no han administrado inercias, sino que se han dedicado a recuperar la confianza ciudadana, pues asumieron que gobernar exige trabajo permanente, coordinación, evaluación y capacidad de respuesta. “Venimos a sostener con hechos que en Álvaro Obregón hay un rumbo, que hoy hay una forma de trabajar coordinada y que estamos trabajando de la mano con nuestra ciudadanía, las y los obregonenses”.

López Casarín destacó seis ejes estratégicos

Expuso que se crearon seis ejes estratégicos de gobierno tras varias consultas y foros con la comunidad obregonense. Estos puntos son: comunidades seguras;

Sistema de cuidados y bienestar

Servicios públicos de calidad

Movilidad innovadora y segura

Ecosistemas urbanos

Fomento económico y creación de empleos

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Presumió que durante estos 18 meses de gobierno se han convertido en la alcaldía número uno en eficiencia policiaca y la segunda con la mayor reducción de delitos de alto impacto. Destacó la adquisición de 125 patrullas para triplicar la capacidad de patrullaje.

Informó que del 1 de enero al 30 de abril se ha reducido el homicidio doloso en 73%, en 47% el robo de autopartes y en 36% el robo de vehículos con violencia.

En este sentido, destacó la creación del Programa ‘Gobernar de Noche’, el cual ya se está replicando en otras alcaldías.

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Sistema público de cuidados

López Casarín añadió que se está fortaleciendo el sistema público de cuidados, y la limpieza de barrancas para prevenir inundaciones. Recalcó que estas lluvias ya no son atípicas, por lo que hay que reforzar las acciones de gobierno.

En este sentido, apuntó que se han retirado cuatro mil 460 toneladas de basura de las barrancas, y se ha hecho el deshierbe de 61 mil 905 metros cúbicos de áreas verdes.

Subrayó que se han reparado 17 mil baches, y que rehabilitarán con concreto hidráulico Avenida de La Paz, lo que beneficiará entre ocho mil y 15 mil usuarios directos e indirectos. Precisó que se está combatiendo a la corrupción, por lo que funcionarios y exfucionarios ya fueron vinculados a proceso.

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Aseveró que a través del chatbot Dalia se han recibido 60 mil solicitudes de atención, de las cuales ya han atendido 30 mil, “ahí la llevamos”.

Compartió que el satélite MXAO-1 sirvió para romper el hito de que la materia especial es únicamente para las grandes potencias económicas. “Estamos mandando un mensaje de que en Álvaro Obregón todo es posible”.

El edil detalló que la FIFA ya les avisó que las selecciones que jueguen el Mundial en el Estadio Banorte se hospedarán en la zona de Santa Fe; además, esperan una buena derrama económica, pues la justa deportiva coincidirá con la Feria de las Flores.

“Dejamos atrás los malos tratos, dejamos atrás la indiferencia, dejamos atrás la soberbia, dejamos atrás los gobiernos que solamente escuchaban a unos. Hoy somos un gobierno cercano, somos un gobierno que escucha, somos un gobierno que trata y tiende la mano a la gente, somos un gobierno que recorre las calles, somos un gobierno que escucha, somos un gobierno que toca las puertas, somos un gobierno que entiende que servir al pueblo es un alto honor, somos el gobierno que llegó a Álvaro Obregón para demostrar que en Álvaro Obregón todo es posible, y somos un gobierno que llegó para quedarse”, concluyó.

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