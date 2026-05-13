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detuvieron a cinco sujetos en posesión de dos armas de fuego, señalados de haber robado dinero y un reloj de alta gama a un automovilista en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los policías en campo fueron solicitados por un ciudadano de 38 años de edad, en el cruce de la calle Minas de Arena y el Andador 1, en la colonia Acueducto, quien refirió que momentos antes circulaba a bordo de su camioneta cuando fue interceptado por varios sujetos en un automóvil y una motoneta, quienes lo despojaron de su reloj y dinero en efectivo, informó la ().

Tras lo anterior, oficiales y monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente realizaron un cerco virtual mediante el cual se ubicó a los sospechosos en la calle Andador 2, donde fueron alcanzados.

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Tras una revisión, se les aseguró un arma de fuego corta de elaboración artesanal, una réplica de una pistola, cuatro teléfonos celulares, varias prendas de vestir, así como un reloj y dinero en efectivo, los cuales fueron reconocidos por el denunciante como suyos.

Los oficiales detuvieron a los dos jóvenes de 18 años de edad y a los tres sujetos de 31, 37 y 42 años.

A través de un cruce de información se supo que el detenido de 42 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por agravado, y el sujeto de 31 años cuenta con ocho ingresos a prisión por robo, delitos contra la salud y resistencia de particulares.

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Mientras que los dos detenidos de 18 años estarían relacionados con el robo a un conductor en calles de la colonia Real del Monte, en la alcaldía , ocurrido el pasado 11 de mayo.

mahc/LL

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