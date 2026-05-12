Ecatepec, Méx.- El municipio más poblado del Estado de México prepara una serie de actividades deportivas y culturales bajo la campaña “Ecatepec Pal Mundo” para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa incluye torneos de futbol, la instalación de pantallas gigantes para transmitir partidos y un corredor de esculturas monumentales que vincula la identidad local con el evento internacional.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss presentó la campaña en conferencia de prensa y detalló que el municipio colocará cinco pantallas de gran tamaño en la explanada municipal, la colonia La Presa, la avenida Primero de Mayo (Puente de Fierro), Ciudad Cuauhtémoc y el deportivo Estrella de Oriente.

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La alcaldesa Azucena Cisneros Coss presentó la campaña en conferencia de prensa y detalló que el municipio colocará cinco pantallas de gran tamaño. | Foto: Especial.

Estas pantallas transmitirán el partido inaugural y los encuentros de la selección mexicana durante el “Pambol Fest Ecatepec 2026”.

Cisneros Coss recordó que Ecatepec cuenta con una tradición futbolera arraigada en sus antiguos llanos, espacios que funcionaron como canchas improvisadas para miles de habitantes.

“Ecatepec va a ser el corazón popular del Mundial”, afirmó, y agregó que la campaña busca que las familias recuperen el orgullo por su municipio ante la llegada de turistas nacionales y extranjeros, facilitada por la cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

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“Ecatepec va a ser el corazón popular del Mundial”, afirmó la alcaldesa. | Foto: Especial.

El Paseo “Ecatepec Pal Mundo” recorrerá la vía Morelos;iniciará frente al Puente de Fierro

Contará con nueve esculturas monumentales alusivas a la historia de Ecatepec y a la Copa del Mundo, algunas de hasta ocho metros de altura, elaboradas por colectivos locales y nacionales en un homenaje a la cartonería mexicana.

Además, se instalarán 25 piezas de fibra de vidrio que representan a Ehécatl Pambolero —el dios del viento con un balón—, las cuales serán pintadas por niños, estudiantes, vecinos y artistas del municipio.

Benjamín González Pérez, promotor cultural, explicó que cada escultura Ehécatl Pambolero se construye de manera colectiva.

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“No sólo es el artista que creó la pieza, sino son los cientos de miles de ecatepenses que van a participar en significar cada una, dándoles un significado particular”, comentó.

Se instalarán 25 piezas de fibra de vidrio que representan a Ehécatl Pambolero. | Foto: Especial.

Las obras se ubicarán en el jardín municipal

Las actividades deportivas incluyen el torneo “Que ruede el balón por la paz”, abierto a participantes de todas las edades.

En las calles se llevarán a cabo presentaciones de música en vivo, arte callejero, danza, poesía, teatro y grafiti, con énfasis en bandas locales.

La alcaldesa mencionó a deportistas originarios de Ecatepec que han destacado internacionalmente, entre ellos el luchador Penta Zero Miedo, el boxeador César Morales y la futbolista Charlyn Corral.

La alcaldesa mencionó a deportistas originarios de Ecatepec que han destacado internacionalmente. | Foto: Especial.

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La campaña se articula con la agenda municipal de seguridad y recuperación de espacios públicos, orientada especialmente a ofrecer oportunidades a las juventudes a través del deporte y la cultura.

Cisneros Coss reconoció el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para el desarrollo de estas acciones.

Con estas medidas, Ecatepec busca posicionarse como un punto activo durante el Mundial 2026, más allá de la transmisión de partidos, mediante una oferta cultural que conecta su pasado, su presente y la fiesta global del futbol.

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JACL