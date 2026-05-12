La administración capitalina puso en marcha un operativo con 420 elementos de la Policía para reforzar los patrullajes y fortalecer la seguridad en las calles de la alcaldía Azcapotzalco, con lo que se prevé beneficiar a los habitantes de “colonias prioritarias” como la Unidad El Rosario, San Pedro Xalpa, Plenitud, Clavería, Reynosa, Tamaulipas y Coltongo, entre otras, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“El objetivo de este operativo es cuidar a las familias, es proteger la gran tranquilidad que la población quiere tener en Azcapotzalco y también es fortalecer la visión de nuestro gobierno: un gobierno de territorio y no de escritorio”, dijo.

Al dar el banderazo de salida a los elementos, la Mandataria precisó que se suman a este operativo elementos de la Policía Preventiva, de Tránsito, de Investigación y de Inteligencia de la CDMX, además de equipos de los mandos federales.

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“Tendremos en Azcapotzalco mayor presencia policial, más patrullaje, recorridos estratégicos; también tendremos sobrevuelos de helicópteros y también haremos todo eso para prevenir el delito y para garantizar fortalecer la seguridad en las calles, en las colonias, en las unidades habitacionales; este despliegue va a beneficiar porque va a recorrer colonias prioritarias”, precisó.

Desde la colonia El Rosario, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que se redoblarán los patrullajes y las acciones operativas y de inteligencia para mejorar las condiciones de seguridad en la alcaldía.

En su oportunidad, la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, destacó que se han realizado 216 “operativos frontera” en coordinación con los gobiernos de Tlalnepantla, Naucalpan y elementos de seguridad del Estado de México y de la CDMX.

Asimismo, resaltó una “reducción sostenida” de casi la mitad en los delitos de alto impacto en la demarcación.

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