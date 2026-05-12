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Un skatepark que estaba ubicado en San Antonio Abad y que se demolió debido a los trabajos que se realizan en la por la construcción del Parque Elevado, será reconstruido para crear un espacio más grande y con mejoras, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En un video que publicó en redes sociales, la mandataria capitalina precisó que la demolición no fue una imposición, sino que se habló con los jóvenes que hacían uso del espacio y se acordó demolerlo para construir uno nuevo.

“Se demolió pero antes se habló con los jóvenes, y los jóvenes estuvieron de acuerdo que así fuera para construir otro skatepark mejor, más grande y como los jóvenes lo pidieran. Nunca se hizo de manera impositiva, así que estaremos construyendo otro skate para reemplazar el que había”, dijo.

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En su oportunidad, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, precisó que desde la semana pasada se instalaron mesas de trabajo con los jóvenes que usan el skatepark para presentarles una propuesta y este lunes jóvenes sugirieron buscar a la empresa California Skatepark, la cual diseñó el espacio original.

“Así lo vamos a hacer, el día de hoy vamos a contactarlos para que nos asesoren y nos desarrollen el proyecto de lo que será el nuevo skatepark bajo el Parque Elevado de San Antonio”, precisó.

LL

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