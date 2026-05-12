La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 12 de mayo se tiene prevista una marcha del Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN, la cual saldrá a las 10 horas de la Plaza Roja en Zacatenco rumbo a la Dirección General del plantel. Están en defensa del derecho a la promoción vertical y del proceso de admisión de las plazas vacantes, tal y como lo establecen las Condiciones Generales de Trabajo y por el pago del finiquito a los trabajadores jubilados.

Amigos del Refugio Franciscano se manifestarán a las 10 horas en los Juzgados de Distrito en Materia Penal de Insurgentes Sur número 2065. Exigen un alto a las presuntas irregularidades y conductas arbitrarias que han llevado el caso del Refugio Franciscano a una situación de opacidad judicial, impidiendo el regreso de los animales a su hogar.

Grupos de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, realizarán a las 11 horas la "Semana por Palestina", con diversas actividades artísticas y culturales en apoyo al pueblo palestino y para exigir un alto a la guerra en Gaza.

Lee también Reestrenan el Tren Ligero; “hay mejor distribución”

La Asociación Vuelo Colectivo se concentra en el Senado de la República a las 11 horas, en el marco de la conmemoración del "Día Mundial de la Fibromialgia", presentarán el foro "Lo que la ciencia en México ofrece hoy al paciente con fibromialgia".

Estudiantes de la Escuela Superior de Economía del IPN se reunirán a las 11 horas para acudir en apoyo a las actividades que realizará el Consejo de Representantes Estudiantiles de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en la estación "Buenavista" del Tren Suburbano.

El colectivo Lleca Escuchado la Calle se reunirá en los Juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, a las 12 horas, para exigir justicia para una víctima de transfeminicidio, ocurrido en la alcaldía Iztapalapa en el 2024 y que se juzgue al presunto responsable conforme a la ley.

Lee también Arranca instalación del FIFA Fan Fest en el Zócalo a un mes de que inicie el Mundial

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa e itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos e igualdad ante la ley.

Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores "Cuautitlán" de la UNAM realizarán a las 12 horas la actividad "Metro popular", por una tarifa preferencial y el derecho a una movilidad digna para todos los estudiantes.

Alumnos de la Facultad de Contabilidad de la UNAM llevarán a cabo a las 14 horas "Metro Popular" para denunciar las deficiencias sistemáticas en la movilidad y seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro; así como para exigir la gestión de alternativas de movilidad seguras.

Lee también Alcaldía Álvaro Obregón niega desbordamiento en Presa Becerra; agua alcanzó niveles altos por acumulación de residuos, señala

La Asociación para la Atención de la Fibromialgia se manifestará a las 14 horas en el Ángel de la Independencia para la conmemoración del "Día Mundial de la Fibromialgia", para sensibilizar sobre esta enfermedad crónica.

Aficionados del Club Guadalajara se reunirán a las 17 horas en la estación del Metro Revolución en apoyo a su equipo.

LL