Con menos aglomeraciones y mejor distribución en los trenes —aunque prácticamente el mismo tiempo de espera en andenes—, usuarios vivieron del primer día de la reinauguración del Tren Ligero El Ajolote tras casi nueve meses de obras y la incorporación de 17 nuevos trenes que pueden acoplarse para aumentar la cantidad de pasajeros a bordo.

En las primeras horas de apertura, luego del evento inaugural que encabezó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, usuarios señalaron que los nuevos trenes acoplados permitieron una mejor distribución de pasajeros, aunque las opiniones se dividieron respecto a la rapidez.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se apreció que algunas estaciones aún continuaban con labores de remodelación, mientras que los trenes ya operaban acoplados entre sí, permitiendo mayor capacidad. Además, se constató que los convoyes tardaban entre tres y cuatro minutos en pasar, pero en otras tardaban unos minutos más de espera.

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Justo a un mes de la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno encabezó la inauguración de este medio de transporte, en cuya renovación se invirtieron 2 mil 386 millones de pesos, mil 400 de los cuales fueron para incorporar 17 nuevos trenes, construidos por el consorcio chino CRRC Zhuzhou Locomotive, que tienen doble cabina y capacidad de acoplarse entre sí para duplicar la cantidad de pasajeros por viaje.

En la terminal Tasqueña, Brugada precisó que 800 millones se implementaron en un nuevo sistema ferroviario de regulación y control de tránsito, y los otros 200 millones de pesos se usaron para la renovación de ocho estaciones.