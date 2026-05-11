A un mes de la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó este lunes la inauguración del Tren Ligero, el cual será llamado “El Ajolote” tras una renovación que implicó una inversión de 2 mil 386 millones de pesos.

Esta renovación incluye la incorporación de 17 nuevos trenes que pueden acoplarse entre sí —y así duplicar la capacidad de usuarios— y dejan atrás el azul que caracterizaba a este medio de transporte por vagones de color blanco con ajolotes de colores.

Desde la terminal Tasqueña, Brugada Molina precisó que se destinaron mil 400 millones en los nuevos trenes, 800 millones en la implementación de un nuevo sistema ferroviario de regulación y control de tránsito y 200 millones de pesos para la renovación de ocho estaciones, incluyendo Tasqueña.

La jefa de Gobierno Clara Brugada inaugura Tren “El Ajolote”. Foto: especial

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Acompañada por el secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Jesús Esteva Medina, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, Brugada Molina señaló que con las nuevas unidades, el Tren Ligero contará con una flota de 35 trenes, lo que permitirá pasar de 130 mil usuarios que viajan al día a 250 mil.

Previo a hacer un recorrido a bordo de una unidad desde la terminal Tasqueña, afirmó que actualmente el paso de trenes es de cada 4 minutos entre uno y otro, pero se está trabajando para que en unos meses el paso sea de tres minutos entre trenes.

La jefa de Gobierno Clara Brugada inaugura Tren “El Ajolote”. Foto: especial

“Esta es una de las obras más importantes de nuestro primer año y medio de gobierno. Es una obra que nos propusimos terminar en tiempo y forma y hoy estamos justamente a un mes de que inicie el Mundial y este gran evento internacional va a concluir en julio y quiero decir enfáticamente que esta obra no se va con el Mundial, esta obra se queda, como todas las obras que estamos haciendo, es un beneficio permanente”, afirmó.

En su oportunidad, el director general del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Martín López Delgado, precisó que la incorporación de las 17 unidades nuevas eléctricas permitirá intervalos de 4 minutos entre el paso de un convoy y otro, además de reducir de 40 a 30 minutos los tiempos de recorrido de terminal a terminal.

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Explicó que los trenes cuentan con doble cabina y capacidad para 375 pasajeros, lo que permitirá aumentar el espacio a 750 usuarios por tren acoplado.

En la inauguración también estuvo presente el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario del Gobierno de México, Andrés Lajous Loaeza.

La jefa de Gobierno Clara Brugada inaugura Tren “El Ajolote”. Foto: especial

“Claro que estamos ajolotizando la ciudad”, afirma Brugada

Durante la entrega de las obras de renovación del Tren Ligero “El Ajolote”, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respondió a sus detractores y a las críticas por los murales y pintura morada que se coloca en las obras que entrega y afirmó que su administración sí está “ajolotizando” la Ciudad de México.

“Hay quienes dicen, desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo, que estamos ajolotizando la ciudad. Si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, construir utopías, dibujar murales, transformar el espacio público, pintar de morado feminista, crear el Sistema Público de Cuidados, invertir en movilidad y electromovilidad, modernizar el Tren Ligero, construir cablebuses, entonces claro que estamos ajolotizanzo. Es más, las y los invito a que sigamos ajolotizando y transformando juntas y juntos la ciudad”, enfatizó.

Al entregar la renovación del Tren Ligero, que ahora se distingue por coloridas figuras de ajolotes, la mandataria aseguró que este proyecto hace justicia territorial a los pueblos originarios de la Ciudad de México.

Asimismo, explicó que se decidió nombrar a este tren “El Ajolote” por ser un símbolo del lago de Xochimilco y una metáfora viva de una ciudad que nunca cesa de cambiar y un animal que parece desafiar las reglas de la naturaleza y del tiempo.

“Como el ajolote, nuestra ciudad tiene mil caras, se transforma todos los días y resiste imparable en el vibrante y diverso mosaico de los millones que la habitamos y la amamos”, dijo.

Advirtió que mientras hay quienes buscan “minimizar los horrores y crímenes del colonialismo” y glorificar la Conquista, su administración reivindica la resistencia indígena y defiende la memoria.

Aseguró que las obras en el Tren Ligero representan parte de la reparación de la deuda histórica hacia los pueblos del sur de la CDMX.

mahc/LL