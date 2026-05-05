Luego de que autoridades tienen previsto que esta semana se terminen los trabajos de renovación del Tren Ligero, que va de Tasqueña a Xochimilco, ya operan los nuevos convoyes, mientras que aún se trabaja en detalles en algunas estaciones como es el mantenimiento de techumbres y colocación de salvaescaleras.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató que los trenes en color blanco y con ilustraciones de ajolotes en tonos azules y rosas circulan con tiempos de espera aproximados de 10 minutos para los usuarios.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) ha señalado que compró 17 nuevos trenes ligeros para atender la demanda creciente de la ruta y no sólo por el Mundial que arranca el 11 de junio.

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En la estación Huipulco el andén se redujo debido a las obras de remodelación que se realizan. Foto: ARANTXA MEAVE/EL UNIVERSAL

Las unidades costaron mil 400 millones de pesos y, el pasado 8 de abril, en conferencia de prensa, el titular del STE, Martín López Delgado, señaló que están en pruebas estáticas y dinámicas.

Sobre el mantenimiento a las estaciones, particularmente siete del tramo de Estadio Azteca a Xochimilco, hay personal realizando labores de mantenimiento y adecuación. Por ejemplo, en Huipulco, trabajadores pintaban techos, colocaban láminas y realizaban soldaduras en andenes.

En las inmediaciones de la estación Periférico, empleados cortaban madera, además de realizar soldaduras y otros trabajos.

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La terminal de Tasqueña también tiene previsto reabrir para la primera semana de mayo.

En la conferencia del pasado 8 de abril, el titular del STE precisó que se colocarían salvaescaleras para permitir la accesibilidad universal de usuarios, sobre todo, en estaciones sobre Calzada de Tlalpan, y estaba previsto para la tercera semana del mes de abril.

En el recorrido se constató que la estación de Estadio Azteca ya la instaló, mientras que en Las Torres únicamente se observan las estructuras de los salvaescaleras.

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El salvaescaleras en la estación Estadio Azteca ya se encuentra instalado. Foto: ARANTXA MEAVE/EL UNIVERSAL

Sin embargo, en otras estaciones estos dispositivos aún no están disponibles, por lo que adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios con niños tienen dificultades para acceder.

Actualmente, el STE trabaja en la implementación del Sistema de Regulación Ferroviario del Tráfico, que costó casi 800 millones de pesos, y que se espera esté operable a días del inicio del Mundial. Dicho sistema dará mejores condiciones de seguridad en la ruta.

Afectaciones a los usuarios

Pasajeros señalaron que sus recorridos pueden extenderse una hora más debido a la saturación del RTP —opción ante el cierre de estaciones y para el servicio que concluye dos horas antes—, así como el tránsito vehicular y los transbordos adicionales.

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Juan Manuel Cruz, quien a diario se traslada de Xochimilco a Tasqueña, explicó que su trayecto se ha duplicado. “Antes hacía alrededor de media hora, pero ahora me hago una hora o hasta hora y media”, comentó.

Jimena Sámano relató que su traslado se ha vuelto más complejo, ya que debe combinar distintos medios de transporte.

“Salgo de la estación, tomo un RTP hacia la estación Ciudad Jardín y luego voy a Estadio Azteca para continuar. Hoy salí media hora antes y aún así no fue suficiente”, explicó.

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cdm