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Zumpango, Méx.— Tras el acto protocolario, el , que va de Buenavista al AIFA, comenzó a operar y el trayecto completo se realizó en un tiempo promedio de 50 y 60 minutos. Cada convoy efectuó paradas en cada una de las 10 estaciones que comprende la ruta de 41 kilómetros.

El titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza, anunció que los empezarían a dar el servicio a partir de las 16:00 horas, pero debido a la alta demanda de usuarios en Buenavista, que formaron largas filas, minutos antes los pasajeros ya habían ingresado y abordado un convoy.

A partir de ahí, cada tren con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) salió en intervalos de 30 minutos. La mayoría de los usuarios salían desde Buenavista; le siguieron estaciones como Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocán, ahí, incluso, las personas iban paradas para poder llegar a la terminal en el AIFA.

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El trayecto completo se realizó en un tiempo promedio de 50 y60 minutos. Foto: GABRIEL PANO/EL UNIVERSAL
El trayecto completo se realizó en un tiempo promedio de 50 y60 minutos. Foto: GABRIEL PANO/EL UNIVERSAL

Jesús Sánchez, de 71 años, se subió al tren sólo para conocerlo y se dijo contento de la inauguración de la ruta ferroviaria y felicitó al gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum por la obra, de la cual no quiso perderse la inauguración y recordó que también acudió a la puesta en operación del Tren Maya.

Otro caso fue el de Joel Suárez, quien llegó de vacacionar unos días en Cancún y supo del comienzo de operaciones del tren el mismo día que aterrizó en el AIFA y, al ver la posibilidad de trasladarse de regreso a su casa, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, eligió irse en tren. “Porque me va a salir más barato y más rápido, ya teníamos planeado que vinieran por mí mis padres y ya con esto mejor que me esperen en la casa y ya no vienen hasta acá”.

realizó un recorrido por el Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA y en el primer viaje desde la terminal ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, hasta la terminal aérea situada en Zumpango, el recorrido fue de 50 minutos y para el regreso fueron 60 minutos. Para el segundo recorrido de ida fueron 60 minutos y de retorno 58 minutos.

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Debido a la alta demanda en Buenavista, el Tren Felipe Ángeles inició su operación poco antes de las 16:00 horas; cada convoy con destino al AIFA salió en intervalos de 30 minutos. Algunas personas sólo fueron a conocerlo. Foto: GABRIEL PANO/EL UNIVERSAL
Debido a la alta demanda en Buenavista, el Tren Felipe Ángeles inició su operación poco antes de las 16:00 horas; cada convoy con destino al AIFA salió en intervalos de 30 minutos. Algunas personas sólo fueron a conocerlo. Foto: GABRIEL PANO/EL UNIVERSAL

La operación

Jorge Mendoza, titular de Banobras, fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y que operará el nuevo ramal, informó que al inicio el tiempo de traslado aproximado será de 60 minutos e irá disminuyendo hasta llegar a los 43 minutos en todo el trayecto.

Para acceder, los pasajeros podrán usar la tarjeta de Movilidad Integrada y deberán pagar 45 pesos por el recorrido completo, y 11.50 pesos para los viajes cortos. Estos precios aplicarán únicamente en el primer mes de funcionamiento y después se publicarán las nuevas tarifas, agregó el funcionario.

El horario de operaciones será de lunes a sábado de 05:00 a 00:00 horas y domingo de 07:00 a 00:00 horas.

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Para acceder, los pasajeros podrán usar la tarjeta de Movilidad Integrada y deberán pagar 45 pesos por el recorrido completo, y 11.50 pesos para los viajes cortos. Foto: GABRIEL PANO/EL UNIVERSAL
Para acceder, los pasajeros podrán usar la tarjeta de Movilidad Integrada y deberán pagar 45 pesos por el recorrido completo, y 11.50 pesos para los viajes cortos. Foto: GABRIEL PANO/EL UNIVERSAL

Por su parte, Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, dijo que al inicio la velocidad máxima será de 100 km/h y mínima de 40 km/h e irá avanzando gradualmente hasta alcanzar la velocidad máxima de 130 km/h y mínima de 65 km/h.

“Al inicio de operaciones está estimado que la demanda llegue a 57 mil pasajeros diarios aunque su capacidad llega a más de 80 mil y une el norte de la Ciudad de México con el Estado de México”, comentó Lajous.

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cdm

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