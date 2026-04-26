Zumpango, Méx.- Durante el acto de inauguración del Tren Felipe Ángeles, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, mencionó que la obra permitirá mejorar la calidad de vida de las familias con mejor movilidad en la zona metropolitana del Valle de México.

En la terminal ferroviaria del AIFA, Gómez Álvarez destacó que el proyecto forma parte del plan de rescate de los trenes de pasajeros y ayudará a reducir distancias, promoverá el desarrollo regional y ayudará a garantizar el derecho a la movilidad.

“Presidenta, la puesta en marcha del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA es un impulso decisivo a la transformación que vive el Estado de México”, mencionó la Mandataria mexiquense.

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Gómez Álvarez señaló que comunidades como Xaltocán y Nextlalpan, con tradición otomí, se encontraban olvidadas, y hoy tendrán acceso a un sistema de transporte público digno y tendrá un impacto positivo en la economía familiar.

“Sin duda, esta ampliación del tren es fundamental para seguir uniendo municipios, para consolidar al Estado. Por eso, querida Presidenta, este segundo piso de la Cuarta Transformación se vive en todo el territorio estatal”, expresó Delfina Gómez.

La gobernadora de la entidad mexiquense también agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por poner al pueblo en el centro de las decisiones para seguir construyendo condiciones de bienestar.

Tren Felipe Ángeles, símbolo de progreso y reto de ingeniería

“El Tren Felipe Ángeles fue el resultado del esfuerzo y el compromiso del gobierno federal en beneficio de nuestro país. Es un símbolo de progreso pero también de la gran capacidad de nuestra nación”, expuso el General de Brigada, Ingeniero Constructor de Estado Mayor y Residente de Obra, Ivan Hernández Uribe.

Desde el punto de vista de la construcción, dijo en su discurso por la inauguración del Tren Felipe Ángeles, la obra fue un reto superado por la complejidad de la construcción de estaciones, centros de transferencia multimodal, puentes peatonales y vehiculares, así como por la reubicación de acueductos, líneas de gas, redes eléctricas y de alta tensión para el suministro de energía eléctrica.

Estiman arribo de 80 mil pasajeros diarios

Iván Hernández Uribe mencionó que se tiene contemplado que el nuevo ramal cubra una demanda diaria de 82 mil pasajeros con los 10 trenes, cuya capacidad es de 719 pasajeros cada uno.

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El ramal será un elemento clave para la movilidad de los usuarios del tren, quienes podrán tener traslados seguros desde la zona metropolitana y el AIFA, al tiempo de reducir el tráfico y ofrecer una alternativa de transporte con altos estándares de calidad, no contaminante y eficiente, agregó el funcionario que fue el Residente de Obra.

Los Ingenieros Militares del Agrupamiento Felipe Ángeles fueron los encargados de culminar la obra y en agosto del 2025, se incrementó la necesidad de mano de obra y a partir de ahí se contrataron alrededor de 2 mil 200 personas por mes, entre especialistas, mano de obra y administrativos. Y de esa fecha en adelante, se generaron 20 mil empleos.

El Ingeniero Constructor de Estado Mayor y Residente de Obra, Ivan Hernández Uribe, dio a conocer que fueron colocados 97 mil durmientes en las dos vías, 136 mil toneladas de balastro y 150 kilómetros de cable para la energización.

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