La Marina destruyó 45 artefactos explosivos improvisados y cuatro granadas asegurados en mayo durante un operativo de la Armada en conjunto con la FGR y la Policía Estatal en Tabasco.

Bajo los protocolos de seguridad correspondientes, el personal naval efectuó la desactivación y detonación de los artefactos explosivos en el municipio de Centla, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Lo anterior, como parte de las acciones para desarticular las capacidades logísticas y operativas de los grupos delictivos que operan en el territorio tabasqueño.

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La Marina destruyó 45 artefactos explosivos improvisados y cuatro granadas asegurados en mayo durante un operativo de la Armada en conjunto con la FGR y la Policía Estatal en Tabasco. Foto: Especial

La dependencia precisó que los 45 artefactos explosivos improvisados y las cuatro granadas fueron asegurados el pasado 25 de mayo del presente año, como resultado de un operativo conjunto encabezado por elementos de la Armada, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal.

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