[Publicidad]
Las y los diputados federales se declararon listos para la disfrutar de la inauguración del mundial, y el primer partido de la selección mexicana contra Sudáfrica.
En el recinto legislativo de San Lázaro, la Presidenta de la cámara baja, Kenia López Rabadán, envío tacos de canasta y refrescos a la sala de prensa, para disfrutar de la justa en compañía de reporteras y reporteros.
Por su parte, el coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adaptó la pantalla de la legislativa del pueblo, para ver el partido junto a trabajadoras y trabajadores del recinto legislativo.
Lee también Sheinbaum acude al Deportivo Hermanos Galeana en la GAM para ver el Mundial
Otras diputadas y diputados federales, informaron que verán el partido desde sus distritos.
"Con el equipo de comunicación, colaboradoras y colaboradores, listos para ver la inauguración del Mundial y el partido de la Selección Mexicana desde la Cámara de Diputados", escribió Monreal en sus redes sociales.
[Publicidad]
La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que "hoy es un día muy importante para México", e hizo votos porque el país gane en el fútbol y todos los aspectos.
Lee también La CNTE anuncia que mantendrá plantón en el Zócalo y movilizaciones continuarán este jueves planean marchar al Estadio CDMX
"Sin lugar a dudas estamos con nuestra Selección mexicana para que gane y que evidentemente sea una gran inauguración en este mundial. A todo México decirle desde la Cámara de Diputados; "seguimos trabajando para ti y para tu familia". Yo sé que hay millones de corazones hoy esperanzados en que esta patria sea mucho mejor más segura y más próspera. Entre todas y entre todos vamos a construir un mejor México, ¡que viva México!".
[Publicidad]
"Hay quienes apostaron a que el balón no iba a rodar": Monreal
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, celebró que la inauguración del mundial de fútbol se esté llevando a cabo de manera tranquila.
En entrevista con medios, precio al partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, dijo que muchos apostaron a bloquear la inauguración, y sostuvo que con diálogo se logró realizar una celebración pacífica.
"Hay quienes apostaron a que el balón no iba a rodar y miren ya estamos a punto de ver el partido y el estadio está lleno de gente entusiasmada", expuso.
[Publicidad]
Lee también CNTE informa que en las próximas horas definirá acciones para el Mundial
Monreal Ávila, reconoció que las manifestaciones de la CNTE van a continuar, pero confió en que llegarán a buen puerto.
"La presidenta lo dijo no habrá represión y las negociaciones se desarrollarán en un ambiente de seguridad. Los problemas van a continuar, pero la Presidenta también va a continuar dialogando y resolviendo", aseveró.
[Publicidad]
El líder guinda, se encuentra en la Cámara de Diputados, donde disfruta del partido en compañía de trabajadoras y trabajadores del recinto legislativo de San Lázaro.
Auguró que la selección ganará 2 goles por uno.
CNTE finaliza marcha sin llegar al Estadio CDMX; se dirigen de vuelta a su campamento en el Centro Histórico
nro/apr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
La Selección Mexicana abre el Mundial 2026 con una gris victoria sobre Sudáfrica
Metrópoli
Funciona traslado de aficionados al Estadio Ciudad de México; vecinos y trabajadores sufren por falta de opciones de movilidad
Techbit
Cómo seguir usando WhatsApp si no registro ni número con la CURP
Universal Deportes
Raúl Jiménez se estrena como goleador en el Mundial 2026; alcanza a Jared Borgetti