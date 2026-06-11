Las y los diputados federales se declararon listos para la disfrutar de la inauguración del mundial, y el primer partido de la selección mexicana contra Sudáfrica.

En el recinto legislativo de San Lázaro, la Presidenta de la cámara baja, Kenia López Rabadán, envío tacos de canasta y refrescos a la sala de prensa, para disfrutar de la justa en compañía de reporteras y reporteros.

Por su parte, el coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adaptó la pantalla de la legislativa del pueblo, para ver el partido junto a trabajadoras y trabajadores del recinto legislativo.

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Con tacos y refrescos, diputados listos para la fiesta mundialista en la Cámara de Diputados (11/06/2026). Foto: Antonio López / EL UNIVERSAL

Otras diputadas y diputados federales, informaron que verán el partido desde sus distritos.

"Con el equipo de comunicación, colaboradoras y colaboradores, listos para ver la inauguración del Mundial y el partido de la Selección Mexicana desde la Cámara de Diputados", escribió Monreal en sus redes sociales.

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La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que "hoy es un día muy importante para México", e hizo votos porque el país gane en el fútbol y todos los aspectos.

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"Sin lugar a dudas estamos con nuestra Selección mexicana para que gane y que evidentemente sea una gran inauguración en este mundial. A todo México decirle desde la Cámara de Diputados; "seguimos trabajando para ti y para tu familia". Yo sé que hay millones de corazones hoy esperanzados en que esta patria sea mucho mejor más segura y más próspera. Entre todas y entre todos vamos a construir un mejor México, ¡que viva México!".

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"Hay quienes apostaron a que el balón no iba a rodar": Monreal

Con tacos y refrescos, diputados listos para la fiesta mundialista en la Cámara de Diputados (11/06/2026). Foto: Antonio López / EL UNIVERSAL

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, celebró que la inauguración del mundial de fútbol se esté llevando a cabo de manera tranquila.

En entrevista con medios, precio al partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, dijo que muchos apostaron a bloquear la inauguración, y sostuvo que con diálogo se logró realizar una celebración pacífica.

"Hay quienes apostaron a que el balón no iba a rodar y miren ya estamos a punto de ver el partido y el estadio está lleno de gente entusiasmada", expuso.

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Monreal Ávila, reconoció que las manifestaciones de la CNTE van a continuar, pero confió en que llegarán a buen puerto.

"La presidenta lo dijo no habrá represión y las negociaciones se desarrollarán en un ambiente de seguridad. Los problemas van a continuar, pero la Presidenta también va a continuar dialogando y resolviendo", aseveró.

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El líder guinda, se encuentra en la Cámara de Diputados, donde disfruta del partido en compañía de trabajadoras y trabajadores del recinto legislativo de San Lázaro.

Auguró que la selección ganará 2 goles por uno.

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