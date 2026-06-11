La historia se repite. Tal como sucedió hace 16 años, el partido inaugural del Mundial enfrentará a México con Sudáfrica.

Se trata de una nación multicultural, de destinos impresionantes y de grandes personalidades.

En Destinos te contamos 10 datos que quizá no sabías de Sudáfrica.

1. Sudáfrica es la cuna de la humanidad

Arqueólogos e historiadores coinciden que en Mesopotamia, en el actual Irak, inició la civilización, pero que el origen de la humanidad está en Sudáfrica, en la llamada ‘Cuna de la Humanidad’, un conjunto de yacimientos paleontológicos, a las afueras de Johannesburgo.

Foto: Gauteng Tourism Authority

Patrimonio de la Humanidad desde 1999, se compone de varias cuevas, como las de Sterkfontein, donde se han encontrado restos de homínidos con más de 3 millones de años de antigüedad.

Entre ellos resaltan la ‘Señora Ples’ y el ‘Niño de Taung’, ambos cráneos de Australopithecus africanus.

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2. Las montañas más antiguas del mundo están en Sudáfrica

Certificadas por el Guinness World Records, las montañas más antiguas del planeta están en la cordillera Barberton Greenstone Belt (o Montañas Makhonjwa).

Foto: Mpumalanga Tourism and Parks Agency

Con una altitud máxima de 1,800 metros sobre el nivel del mar, los estudios geológicos indican que tienen una edad de 3 mil 600 millones de años.

•⁠ ⁠Sitios especializados en geología indican que Sudáfrica también es hogar de la tercera y cuarta cordilleras más longevas del mundo: Waterberg y Magaliesberg, respectivamente.

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3. Sudáfrica tiene 3 capitales

En un caso único en el planeta, Sudáfrica no tiene 1 ni 2 capitales, sino 3.

Pretoria (al noreste) es la sede del poder ejecutivo; Bloemfontein (en el centro) del poder judicial y Ciudad del Cabo (al suroeste) del poder legislativo.

Foto: Kyle-Philip Coulson. Unsplash

•⁠ ⁠Dato adicional: la ciudad más poblada es Johannesburgo (vecina de Pretoria) con aproximadamente 6 millones 600 mil personas.

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4. ¿Qué lenguas se hablan en Sudáfrica?

El actual territorio de Sudáfrica ha sido habitado —desde hace cientos de años— por distintas tribus y culturas originarias, aunque también formó parte de las colonias de Países Bajos y Gran Bretaña.

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Por ese motivo, el país es multicultural y multilingüe, con 12 idiomas oficiales reconocidos por la constitución:

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Inglés —la lengua franca—, zulú, xhosa, afrikáans —con influencia del neerlandés—, sotho septentrional, setsuana, tsonga, suazi, venda, sesotho, ndebele meridional y lengua de señas sudafricana.

5. La ruta del vino más larga es de Sudáfrica

Los colonos neerlandeses llevaron la uva y la producción de vino a Sudáfrica, principal productor en África y el sexto a nivel mundial.

Foto: Matthias Wesselmann. Unsplash

De hecho, posee la ruta del vino más larga del mundo: la Ruta 62, con 850 kilómetros de montañas costeras, viñedos y granjas que van desde Ciudad del Cabo hasta Gqeberha (antes Puerto Elizabeth).

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6. El diamante más grande es sudafricano

Sudáfrica es uno de los países donde se extraen más diamantes, incluido el Cullinan, el diamante en bruto más grande de la historia.

Con un peso de 621.2 gramos, se descubrió el 26 de enero de 1905 en la mina Premier 2 de la localidad de Cullinan, cerca de Pretoria.

Un par de años después fue cortado en 105 partes. Dos de las más famosas y pesadas pertenecen a la Corona británica y se encuentran en el Orbe del Soberano y en la Corona Imperial del Estado (Cullinan I y Cullinan II, respectivamente).

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7. Sudáfrica: hogar del Big Five africano

17 países alrededor del mundo son considerados megadiversos, siendo Sudáfrica uno de ellos.

Además, es una de las 13 naciones africanas donde habitan y se pueden avistar los ‘Cinco grandes’: elefante africano, rinoceronte negro, león, búfalo cafre y leopardo.

Foto: Teo Topolevsky. Unsplash

Por cierto, su destino más popular para los safaris es el Parque Nacional Kruger, declarado así en 1898. Esta maravilla natural tiene una extensión de 20,000 kilómetros cuadrados, un poco menos que el territorio del estado de Hidalgo.

8. El primer trasplante de corazón se hizo en Sudáfrica

El 3 de diciembre de 1967 los ojos del mundo se posaron en Sudáfrica, pues el médico Christiaan Barnard y un equipo de 20 cirujanos realizaron el primer trasplante de corazón exitoso en la historia.

La operación duró 9 horas y se realizó en las instalaciones del Hospital Groote Schuur de Ciudad del Cabo.

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La donante fue Denise Darvall, oficinista de 25 años fallecida en un accidente automovilístico, y el receptor fue Louis Washkansky, comerciante de 56 años con diabetes y fallos cardíacos irreversibles.

Washkansky logró vivir 18 días más, aunque falleció por una neumonía.

9. Sudáfrica y el único Mundial en África

Hasta el momento, Sudáfrica es el único país africano en haber organizado una Copa del Mundo. Eso ocurrió en 2010.

Foto: Marlin Clark. Unsplash

Contó con 10 sedes en total: Ciudad del Cabo, Bloemfontein, Polokwane, Durban, Gqeberha, Pretoria, Rustenburg, Johannesburgo y Nelspruit.

Será hasta 2030 cuando el Mundial regrese a África, aunque el torneo se compartirá entre Marruecos, España y Portugal.

El hombre más rico del mundo es de Sudáfrica

Se estima que el patrimonio de Elon Musk, el hombre más rico del mundo en la actualidad, es de 735 mil millones de dólares estadounidenses, 662 mil millones más que la fortuna de Carlos Slim, el mexicano más acaudalado.

Foto: Vlad Tchompalov. Unsplash

Y, a pesar de que Musk ha vivido entre Canadá y Estados Unidos desde los 18 años, nació en la ciudad de Pretoria, Sudáfrica, fruto de la relación entre el ingeniero sudafricano Errol Musk y la modelo canadiense Maye Haldeman.

Elon es conocido por ser el cofundador de la plataforma de pagos en línea Paypal y propietario de la empresa aeroespacial SpaceX, la de internet satelital Starlink, la fabricante de automóviles eléctricos Tesla, entre otras.

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