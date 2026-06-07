A pocos minutos del Estadio Ciudad de México, donde se llevará a cabo el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, es posible encontrar muchos atractivos para profundizar tu experiencia mundialista.

Ya sea que vengas de otro país, estado o seas capitalino, te presentamos una guía de 10 lugares imperdibles al sur de CDMX en Xochimilco, Tlalpan, Ciudad Universitaria, Coyoacán y San Ángel.

Xochimilco

1. Trajineras de Xochimilco

Una parada imperdible son las trajineras. Esta alcaldía debe estar en tu itinerario durante el Mundial 2026 no solo por tratarse de un Patrimonio Mundial declarado por la Unesco, debido a sus canales y chinampas como sistemas de cultivo ancestrales, también por sus pases tradicionales en trajinera y leyendas de fantasmas, como la Llorona.

Xochimilco ofrece experiencias para todos los visitantes, ya sea que quieras recorrer sus canales por la mañana y desayunar unas quesadillas con atole, o tomar uno de los tours que se ofrecen en sus embarcaderos.

Precio: de $750 a $1,300 pesos por paseo en trajinera, con capacidad de 10 a 15 personas.

Horario: de 08:00 a 19:00 horas, dependiendo del embarcadero.

Ubicación: a 23 kilómetros al sur del Centro Histórico de la CDMX.

Ahora, varias touroperadoras organizan paseos en trajinera o en kayak al amanecer, una experiencia totalmente distinta.

Muchas chinampas se han convertido en destinos que ofrecen experiencias gastronómicas.

Trajineras de Xochimilco. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

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2. Museo Dolores Olmedo

Fundado por la mesenas y coleccionista mexicana Dolores Olmedo, este museo es uno de los espacios culturales más importantes de la CDMX porque alberga la mayor colección de obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, así como exhibiciones de arte prehispánico, novohispano y moderno.

Recorre sus jardines con pavorreales y admira su arquitecatura colonial.

Precio: entrada general por $432; nacionales, $162; menores de 12 años y adultos mayores, $70.

Horario: martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Ubicación: Avenida México 5843, colonia La Noria, Xochimilco, CDMX.

San Ángel

3. Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Después del partido, date una escapada para conocer la vida y obra de Frida Kahlo y Diego Rivera en este proyecto creado por Juan O´Gorman. Anteriormente, el recinto funcionaba como casa-estudio y laboratorio fotográfico de la pareja.

La colección del museo incluye arte popular y mobiliario. Admira su diseño arquitectónico con jardines y terrazas. También imparten talleres para todo el público.

Precio: entrada general por $50 pesos; menores 13 años e INAPAM entran gratis. Los domingos es gratuito.

Horario: martes a domingo de 10:00 a 17:30 horas.

Ubicación: Diego Rivera s/n, San Ángel Inn, Álvaro Obregón, CDMX.

4. Villa San Jacinto

Inicialmente fue una casa de campo del Siglo XIX; ahora es un complejo que conserva una hermosa arquitectura y reúne en su interior arte, cultura y gastronomía.

En sus espacios comerciales destacan marcas de diseño mexicano como Pineda Covalin, reconocida por sus estampados y colores vibrantes. Otra opción es la firma de joyería Mariana Barranco, con piezas elaboradas mediante técnicas tradicionales de Oaxaca y materiales como barro negro o jícara pintada.

Para cerrar la tarde, puedes tomar un café de especialidad inspirado en el porfiriato o un helado con sabores clásicos y de temporada.

Horario: lunes a domingo de 09:00 a 21:00 horas.

Ubicación: San Jacinto no. 16 (Dr. Gálvez), Col. San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX.

Villa San Jacinto. Foto: Villa San Jacinto

Coyoacán

5. Hacienda de Cortés

Para los amantes de la historia, cultura y gastronomía, este restaurante es un imperdible en Coyoacán y un sitio que suma puntos a la experiencial mundialista.

Considerado uno de los más grandes tesoros del barrio y recordado como una de las antiguas caballerizas de Hernán Cortés, esta hacienda ofrece un amplio menú que incluye desayunos, comidas y cenas. Sus especialidades son:

Platón Hacienda

Chile Relleno del Mar

Papadzules tradicionales

Conócelo y derrítete con cada mordida.

Horario: de lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas.

Ubicación: Fernández Leal 70, La Concepción, Coyoacán, CDMX.

6. Cineteca Nacional

Este recinto preserva una memoria fílmica nacional e internacional, pero principalmente es un espacio para la promoción de obras cinematográficas. En sus salas hay funciones para los diferentes géneros del cine.

Con motivo del Mundial 2026, la Cineteca Nacional presentará un ciclo especial del 5 al 18 de junio. A través de dicha muestra, explorará el deporte desde distintas propuestas:

Ficción y documental

Balompié femenino y cohesión social

Inclusión y práctica cultural

Lánzate solo, en pareja o con familia y disfuta de una comida, un trago, un café o un postre en sus restaurantes y cafeterías.

Entrada general en $70 pesos.

Horario: lunes a viernes de 12:30 a 21:00 horas, y fines de semana de 11:30 a 21:00 horas.

Ubicación: Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez, CDMX.

Cineteca Nacional. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Tlalpan

7. Parque de Fuentes Brotantes

Lejos del caos, este parque es una joya del sur de la CDMX. Te recibe con un río natural y grandes árboles; dentro de sus ocho hectáreas cuenta con:

Senderos naturales

Área de juegos para niños

Lago con patos, peces y tortugas

Hay locales de platillos y antojitos mexicanos.

La entrada gratis.

Horarios: todos los días desde las 06:00 hasta las 18:00 horas.

Ubicación: Av de Las Fuentes, Fuentes Brotantes, Tlalpan, CDMX.

8. Six Flags

Si quieres agregar un poco de adrenalina a tu visita, no te puede faltar el parque de diversiones Six Flags México. Hay atracciones para toda la familia, convivencia con personajes del universo de DC y shows de caricaturas clásicas como Bugs Bunny o el Pato Lucas.

A largo del parque se ofrecen diversas opciones de alimentos, desde fuentes de sodas por si te da sed hasta snacks y restaurantes con cortes de carne.

Precio: desde $899 pesos.

Horario: desde las 09:00 hasta 20:00 horas.

Ubicación: Carr. Picacho-Ajusco Km 1.5, Jardines del Ajusco, Tlalpan, CDMX

Six Flags México. Foto: Six Flags México

Ciudad Universitaria

9. Espacio Escultórico

Situado en territorio puma, el espacio escultórico de la UNAM es uno de los conjuntos de arte público más impresionantes de la CDMX. Se encuentra dentro de la Reserva Ecológica del Pedregal, combinando arte contemporáneo y paisajes naturales.

Concebido por 6 escultores mexicanos, su obra principal consta de un anillo gigante de prismas triangulares de piedra que rodean un mar helado de lava y, a su vez, se fusiona con la naturaleza. Es una muestra clara de la corriente artística Land Art.

Precio: entrada gratis

Horario: la instalación circular principal abre de lunes a viernes desde las 07:00 a las 16:00 horas.

Ubicación: Centro Universitario de Teatro (CUT), Mario de La Cueva, Universitaria, Coyoacán, CDMX.

10. Biblioteca Central UNAM

Dentro de Ciudad Universitaria, este espacio aloja el sitio de documentación más grande para las carreras de la UNAM, y una de las colecciones bibliográficas y documentales más importantes del país.

Al llegar, la imponente Biblioteca Central exhibe un mural creado por Juan O´Gorman, que representa la historia de México desde tiempos prehispánicos hasta el siglo XX. Al ser parte del Campus Central es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Durante tu visita, contempla sus espacios y arquitectura, visita la biblioteca y lee un libro, o simplemente relájate en sus jardines.

Precio: entrada gratis

Horario: lunes a domingo de 08:30 a 21:30 horas.

Ubicación: Escolar S/N, C.U., Coyoacán, CDMX

Biblioteca Central. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

El Mundial 2026 será la excusa perfecta para descubrir que la experiencia va mucho más allá de los 90 minutos en la cancha. Y con estos 10 lugares es posible conocer una de las zonas más auténticas y vibrantes de la capital mexicana.

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