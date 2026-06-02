¿Alguna vez soñaste ver de cerca a una jirafa o a un imponente león? En Reino Animal puedes vivir ésta y otras experiencias, durante un recorrido por los hábitats de distintas especies y aprendes sobre la importancia de preservarlas.

Ya sea para un fin de semana o un puentecito, en Destinos te decimos cuánto cuesta la entrada para que armes tu presupuesto y te lances junto con los peques de tu casa.

¿Qué es Reino Animal?

Reino Animal es un centro de conservación y también un parque temático sustentable, enfocado en el rescate, rehabilitación y cuidado de los animales.

Aproximadamente, el 70% de especies que lo habitan han sido rescatadas para brindarles una mejor calidad de vida. Para sostenerse, Reino Animal abre al público como parque temático sustentable para explicar, a través de varias actividades, la importancia de estos animales dentro de los ecosistemas naturales.

Además de su avistamiento, desarrolla programas educativos, visitas guiadas y actividades interactivas, entre las que se incluyen safaris, talleres ambientales y otras más.

En Reino Animal podrás conocer datos curiosos de distintas especies. Foto: Reino Animal

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¿Cuáles son las actividades de Reino Animal?

En Reino Animal no ves a las especies como en un zoológico, sino que puedes apreciarlas en un entorno libre, conformado por estas áreas:

Jaguares: santuario de protección donde se resguardan y cuidan 6 ejemplares.

Granja: en este espacio, la agricultura se aprende con actividades sostenibles que veneficien al medio ambiente.

Safari: recorrido guiado para conocer el hábitat de bisontes, antílopes, camellos, cebras, lobos, tigres y leones.

Aguilario: dedicado al cuidado y salvaguarda de aves rapaces.

Reptilario: un sitio que preserva y protege reptiles como la serpiente de cascabel y la iguana verde.

Aviario: espacio dedicado a la protección y preservación de distintas especies aves.

También hay varios tipos de safaris con costo adicional que van más allá del tour convencional: picnic, cena, desayuno y fiesta.

Durante el safari, tanto adultos como niños tienen la oportunidad de convivir de cerca con los animales, pues se permite alimentar algunos con el debido control e incluso acariciarlos con respeto.

La comida para las especies tiene un costo adicional.

Reino Animal también cuenta con restaurantes de diferentes opciones gastronómicas, desde hamburguesas hasta antojitos mexicanos.

En Reino Animal se permite alimentar a distintas especies. Foto: Reino Animal

¿Cuánto cuesta la entrada a Reino Animal?

Este 2026, el precio de las entradas para Reino Animal es de:

Niños: $370

General: $385

Los boletos pueden comprarse directamente en taquilla o en línea. Si eliges la compra digital, debes adquirirlos un día antes de tu visita.

¿Dónde está Reino Animal?

Este parque de conservación se encuentra a unos 50 minutos de la Ciudad de México, en el municipio de Oxtotipac, Estado de México.

Para llegar, las alternativas son:

Automóvil: tomar la autopista México-Pachuca; dirigirse rumbo a Ecatepec y Pachuca; pasar por la caseta de San Cristóbal; seguir por Teotihuacán-Pirámides, y entrar por la carretera federal hacia San Juan Teotihuacán. Finalmente, conduce por las señalizaciones a Oxtotipac y Reino Animal.

Autobús: desde la Central de Autobuses del Norte puedes tomar un autobús con destino a Teotihuacán, que tiene un costo aproximado de $60 viaje sencillo. Después toma un taxi o transporte público hacia Reino Animal.

El parque también ofrece transporte redondo desde el Metro Deportivo 18 de Marzo, en el norte de CDMX. Son $450 pesos por persona e incluye entrada al parque. reinoanimal.com.mx

Tu visita es de martes a domingo de las 10:00 a 18:00 horas.

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