Visitar Disneyland en cualquier época del año es una experiencia increíble. Como tal, este parque temático no tiene una temporada baja o alta, pero sí hay meses en los que la experiencia puede resultarte más cómoda.

Hoy te decimos cuáles son los mejores meses para que organices tu viaje.

¿En qué meses conviene ir a Disneyland Park?

Disneyland Resort, en Anaheim, California, tiene dos parques temáticos: Disneyland Park y Disney California Adventure Park.

Aunque estas recomendaciones son para visitar específicamente Disneyland Park, también funcionan de guía para Disney California Adventure Park porque los parques se encuentran juntos.

Si lo que buscas es subirte a la mayor cantidad de atracciones y evitar filas largas, de acuerdo con el blog de la agencia de viajes Magic Concierge, te conviene visitarlo desde principios de febrero y mediados de marzo, puesto que ya habrán terminado las vacaciones de invierno, cuando hay mucha demanda.

Ir en invierno, fuera de las vacaciones decembrinas y Año Nuevo, ofrecen tiempos de espera más cortos en las atracciones, menor saturación en restaurantes y áreas comunes, y una experiencia más cómoda en general.

El sitio de Disneyland Resort recomienda ir desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre. Esto se debe a que, en ese periodo, el parque todavía no recibe la gran cantidad de turistas que llegan para Navidad y Año Nuevo. Y, por lo mismo, los precios de hoteles, vuelos y boletos son más económicos.

Considera estas fechas para visitar con tus peques Disneyland en 2026. Foto: Disneyland

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¿En qué meses hay mayor afluencia en Disneyland Park?

El sitio especializado Disney Tourist aconseja no visitar el parque en los meses de junio, julio y agosto. Además de que corresponden a las vacaciones de verano, el clima es demasiado caluroso.

Y tanto la agencia Magic Concierge como Vive Disney coinciden en que otro momento no recomendable para ir, es desde mediados de diciembre a mediados de enero, cuando se celebra Navidad y Año Nuevo.

Sin embagro, el clima puede ser más agradable, ya que no hay sol y las probabilidades de lluvia son bajas. Así que si quieres celebrar la temporada en familia, entonces podrías considerarlo.

Si decides esperar la llegada de Santa Claus en Disneyland Park, entonces debes saber que los pases Lightning Lane ofrecen ciertos beneficios como:

Lightning Lane Multi Pass: permite disfrutar todas las atracciones con tiempos de espera más cortos, pero haciendo fila.

Lightning Lane Single Pass: ofrece acceso rápido a las principales atracciones del parque.

Lightning Lane Premier Pass: acceso único a todas las atracciones cuando lo desees, sólo que cuesta más caro.

Todo depende de la experiencia que deseas obtener en tu visita.

En vacaciones de invierno, Disneyland cuenta con pases para agilizar el acceso a las atracciones. Foto: Disneyland

¿Cuáles son las principales atracciones Disneyland Park?

Recuerda que Disneyland Park es el parque temático original fundado por Walt Disney y se inauguró en 1955; mientras que Disney California Adventure Park abrió sus puertas en 2001.

En el primero, las tierras temáticas son:

Main Street, que recrea un pequeño pueblo estadounidense de principios del siglo XX.

Fantasyland, inspirado en los cuentos clásicos de Disney y hogar del famoso castillo de la Bella Durmiente.

Adventureland, dedicada a la exploración y la aventura en selvas exóticas.

Tomorrowland, enfocada en el futuro y la ciencia ficción.

Frontierland, ambientada en el viejo oeste americano.

New Orleans Square, inspirada en la ciudad de Nueva Orleans y famosa por atracciones como Pirates of the Caribbean.

Ahí se distribuyen atracciones como Space Mountain, Pirates of the Caribbean, Haunted Mansion, It’s a Small World e Indiana Jones Adventure. Y para completar la visita, ofrece desfiles, espectáculos nocturnos, encuentros con personajes y eventos de temporadas.

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